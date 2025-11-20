Una jaula para Franco o estatuas de las K-Narias: los Presupuestos Participativos de Santa Cruz acumulan ya más de 200 propuestas

La nueva edición en Santa Cruz de Tenerife de los denominados Presupuestos Participativos acumula ya más de 200 propuestas vecinales. Entre éstas se encuentran la resignificación del monumento a Franco de la avenida de Anaga, encerrándolo en una gran jaula con barrotes 'rojos'; la creación de dos estatuas de las cantantes las K-Narias, que se colocarían en Añaza; la instalación de radares contra el ruido; la instalación de baños para perros; la puesta en marcha de talleres de bolillo; la construcción de piscinas para el baño en el Puerto chicharrero; la creación de parques musicales, que contarían con instrumentos; y la creación de una zona de acampada en Anaga, en concreto, en el mirador de Cabeza de Tejo.

El Ayuntamiento chicharrero presentó este jueves, 20 de noviembre, esta iniciativa, con la que, y según destacó el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, se repartirán 2,4 millones de euros entre las ideas y proyectos que planteen los chicharreros. Éstos pueden presentar sus propuestas a través de la web www.santacruzdetenerife.es/participa. Esta fase de participación, que se puso en marcha desde el pasado 21 de septiembre, se mantendrá abierta hasta el 31 de diciembre.

"Este Consistorio vuelve a situar a su gente en el centro de las decisiones municipales. Cada vecino puede influir directamente en qué proyectos se ejecutan en su barrio o distrito", manifestó el regidor. Bermúdez recordó que en la última edición se seleccionaron 84 proyectos, que "están ya ejecutados o están en fase de ejecución, y que llegaron a todos los distritos con obras de accesibilidad, de mejoras de parques o seguridad vial", entre otras actuaciones.

Estatuas de las K-Narias. / El Día

Reparto

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, el nacionalista Javier Caraballero, indicó que los proyectos que finalmente sean aprobados por los técnicos se ejecutarán entre los años 2026 y 2027. Explicó que el importe asignado a esta convocatoria, que se ha incrementado en un millón de euros con respecto a la anterior (2023/2024), se reparte entre los cinco distritos del municipio (Suroeste, Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle, Anaga y Centro Ifara), con 400.000 euros para cada uno, y la denominada Línea Ciudad, también con 400.000 euros, en la que se podrán plantear proyectos más generales, más relacionados con la cultura y el ocio.

Participantes

Podrá presentar proyectos cualquier persona empadronada en Santa Cruz de Tenerife. En primer lugar, los ciudadanos deben registrar sus propuestas a través de la plataforma municipal de Participación Ciudadana o en los puntos presenciales habilitados en los distritos. Es necesario describir claramente la idea, explicar su utilidad para la comunidad y señalar el barrio o zona donde se aplicaría. También pueden adjuntarse fotografías, ubicaciones o documentos que faciliten su evaluación.

Proceso

Todas las propuestas recibidas serán valoradas por los técnicos, que determinarán su viabilidad jurídica, económica y urbanística, evitando duplicidades con otros proyectos ya previstos o incompatibilidades presupuestarias. Las propuestas que resulten viables conformarán el listado definitivo de iniciativas, que se someterá a votación pública. Cada persona podrá votar de manera digital o presencial por las ideas que considere prioritarias para su distrito. Finalmente, los proyectos más apoyados serán incorporados a la planificación municipal de 2026–2027.