Historias en el centro para personas sin hogar de Santa Cruz: Alberto, el hombre que espera entre flores

Mientras trabaja cuidadosamente con sus flores de papel y cartulina, cuenta que también ha hecho pequeñas cestas que entregará, llenas de golosinas, a aquellos que visiten el Centro Municipal de Acogida (CMA) de Santa Cruz de Tenerife durante la celebración de la Semana de las Personas sin Hogar. Alberto José Beltrán, de 57 años, es uno de los sintecho que espera en el albergue chicharrero por una plaza sociosanitaria. El parkinson y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padece, junto con su condición de diabético, le impiden valerse por sí mismo. El servicio de Ayuda a Domicilio tiene que acudir al CMA para que Alberto pueda bañarse, pues tiene un grado tres de dependencia.

«Aquí me tratan muy bien, pero debido a mis enfermedades tengo que estar en un centro sociosanitario. También necesito un poco de tranquilidad, porque me dan muchas crisis de ansiedad. Por eso me gusta tanto el trabajo artesanal, porque me tranquiliza», indica este ciudadano. Alberto llegó al Centro de Acogida de Santa Cruz hace cinco años, en busca de un techo bajo el que dormir para no tener que hacerlo en la calle.

Cuenta que nunca ha tenido un hogar. «Nací en Vigo pero pasé 20 años en Holanda. No podía estar en casa porque no era bueno para mí, por mi padre. Recorrí varios internados y reformatorios. Tuve numerosos empleos, como el de albañil. Me marché a Paraguay y allí estuve diez años, trabajando en una mina de oro, donde empecé a enfermarme del pulmón. Luego fui a Argentina y dormía en el aeropuerto. Unos vigilantes, de los que me hice amigo, me pagaron el billete hasta aquí, hasta Tenerife. Llegué sin nada en 2019 y en este centro de la capital me tendieron la mano», relata este ciudadano.

Alberto afirma que trabajó como cocinero en el centro para personas con discapacidad de La Cruz Blanca, pero tuvo que dejarlo por sus enfermedades. «Por mucho que quiera, ya tengo un grado de dependencia que no puedo hacer las cosas yo solo, ni bañarme, ni, por ejemplo, cortarme las uñas, para lo que tiene que acudir al albergue una podóloga. El Ayuntamiento ha pedido al Cabildo una plaza sociosanitaria para mí».

Así lo confirmó ayer, durante las jornadas de puertas abiertas, el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien exigió al Cabildo de Tenerife que dé respuesta a ésta y al resto de solicitudes que ha realizado el CMA, donde el 15% de sus usuarios esperan por una plaza sociosanitaria. Uno de ellos es Alberto Beltrán, que, a pesar de sus dolores y de su estado, sigue esperando paciente, entre sus flores.