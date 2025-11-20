Así son los helados que triunfan en Santa Cruz de Tenerife: productos locales y combinaciones innovadoras
El establecimiento cuenta con diferentes opciones para complacer los gustos de todos sus clientes
Los helados son un producto esencial durante los meses de verano, aunque cualquier época del año es una buena opción para tomar uno y acabar con el antojo a dulce. También hay quienes buscan opciones más saludables para no saltarse la dieta, y ahora existen diferentes alternativas.
En el Mercado Nuestra Señora de África (Santa Cruz de Tenerife), el pasado mes de octubre abrió Poleto Gelato, una marca que se caracteriza porque todas sus elaboraciones se hacen de manera natural y con ingredientes de kilómetro cero.
Hasta ahora, esta marca lleva vinculada al sector gastronómico desde el año 2017, se encargaba de distribuir sus productos en hoteles y restaurantes de Tenerife. Ahora ya cuenta con su propio local, donde los clientes pueden disfrutar todas sus creaciones.
Helados naturales y elaborados con productos locales
La oferta se caracteriza por contra con una amplia variedad de sabores elaborados con fruta fresca, sin colorantes ni aromas añadido. Además, la marca colabora con pequeños productores locales, siguiendo un modelo de kilómetro cero que promueve la sostenibilidad.
Aunque no son solo helados lo que ofrece el establecimiento, ya que cuenta con cafés de especialidad, zumos naturales y opciones de açai, todo preparado al momento para complacer los gustos de todos sus clientes.
Los clásicos
Entre todas sus elaboraciones de helados, Poleto Gelato destaca sus clásicos, bajo el lema siente la frescura y el sabor más auténtico, destacan:
- Kiwi y manzana
- Papaya
- Yogurt con trozos de frutas
- Ensalada de frutas
- Fresas con leche condensada
- Chocolate y avellanas
- Fresa y plátano
La marca no solo se centra en la venta de sus productos, sino que también buscan crear un espacio cuidado al detalle, desde los elementos que lo componen hasta el diseño gráfico, con el objetivo de ofrecer a los consumidores una experiencia gratificante y satisfactoria.
Dónde se encuentra
El establecimiento se encuentra en la calle José Hernández Alfonso en el Mercado Nuestra Señora de África, junto al histórico kiosco de la música situado en esa calle.
Abre de miércoles a domingo en horario de 9:30 a 20:00 horas. Lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal
