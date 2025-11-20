Bermúdez exige al resto de municipios que atiendan a sus personas sin hogar y que no las envíen a Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha aprovechado la celebración, este jueves, 20 de noviembre, de las jornadas de puertas abiertas en el albergue municipal de personas sin hogar, para exigir una vez más la colaboración del resto de administraciones. El regidor chicharrero ha enviado un mensaje contundente a todos los ayuntamientos de la Isla, pidiéndoles que atiendan a sus sintecho, con sus propios recursos, en sus municipios, y que no los envíen a Santa Cruz. Asimismo, ha exigido al Servicio Canario de Salud, del Gobierno de Canarias, que ponga en marcha en la capital chicharrera una unidad móvil, para atender a las personas sin hogar en la calle, similar a la que se ha creado en Las Palmas de Gran Canaria, "pero no únicamente para adicciones, sino sobre todo para atender los casos con patologías mentales". También ha vuelto a instar al Cabildo a que dé respuesta a las solicitudes de plazas sociosanitarias realizadas por el Consistorio para personas sin hogar.

José Manuel Bermúdez apuntó que detrás de cada caso hay una persona con su historia de vida, que debe ser tratada de manera digna y recibir la atención que le corresponde. En este sentido, comentó que las jornadas de puertas abiertas que celebra, con motivo de la Semana de las Personas Sin Hogar, el Centro Municipal de Acogida (CMA) de Santa Cruz de Tenerife, conocido como albergue, se convierten en una oportunidad para visibilizar a estos ciudadanos, y para dar a conocer los servicios y las actividades que presta el municipio chicharrero. "Pero también es una oportunidad, añade Bermúdez, para volver a recordar las cuestiones que "venimos denunciando desde hace tiempo, porque es necesario mejorar la atención de estas personas" y porque los recursos de Santa Cruz han llegado al límite.

Jornada de puertas abiertas del Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz para personas sin hogar. / El Día

Unidad móvil

Con respecto al proyecto Mejora que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha en Las Palmas de Gran Canaria, el regidor chicharrero solicita para la capital tinerfeña un servicio "más amplio". "Tengo entendido que la unidad móvil de Las Palmas atiende en la calle los casos de adicciones, pero nosotros pedimos algo más que eso, que también se atiendan a las personas con problemas mentales. El Servicio Canario de Salud tiene que dar respuesta a esta situación. Confiamos en que el Ejecutivo active dicha unidad móvil en Santa Cruz de Tenerife el próximo año", apuntó el alcalde.

Recordó que, en lo que va de año, los servicios sociales del Ayuntamiento chicharrero han atendido a 732 personas sin hogar, de las que 222 presentan patologías mentales, 174 con un diagnóstico ya confirmado y 48 con indicios de que tengan algún trastorno mental. Esto supone más del 30% de los sintecho que se encuentran en las calles de la ciudad, "los cuales no están recibiendo una atención específica por parte del Servicio Canario de Salud".

Otros municipios

Al resto de municipios, José Manuel Bermúdez, les pide que atiendan a sus personas si hogar y que no las envíen a la capital, "porque creo que esto es lo responsable, lo que deben hacer y lo que marca la ley". "Deben atenderlos con sus propios presupuestos, como lo hace este Ayuntamiento", agregó. Indicó que, actualmente, más de la mitad de los sintecho atendidos por los servicios municipales, en concreto, un 55%, proceden de otros municipios, de otras islas o de otras comunidades. Esto suponen un total de 403 personas.

Plazas sociosanitarias

También envió un mensaje al Cabildo, para que dé respuesta a las personas sin hogar que están esperando por una plaza sociosanitaria, porque por sus edades, sus enfermedades, o por el grado de discapacidad no pueden ser atendidos en el albergue. "Un 15% de las personas que atendemos en Santa Cruz necesitan una plaza de este tipo. Hemos solicitado a la Corporación insular más de una veintena de ingresos y no nos han respondido a ninguno", manifestó.

Semana de las Personas sin Hogar

Por su parte, la concejala de Acción Social, Charín González (CC), informó de que el Centro Municipal de Acogida cuenta con 120 plazas, "aunque en realidad Santa Cruz ofrece unas 220, ya que tenemos otros recursos, como los pisos de mínima exigencia". La edil destacó la importancia de la celebración de la Semana de las Personas sin Hogar, porque, agregó, se muestran a la sociedad las actividades que se realizan desde los servicios sociales municipales y se visibiliza a estos ciudadanos y sus historias". González resaltó que el objetivo de toda esta intervención es que estas personas dejen la situación de calle.

Manifiesto

Durante estas jornadas de puertas abiertas, los usuarios del CMA desarrollaron diferentes talleres y bailaron al ritmo de las canciones de Luis Deseda, que actuó en el albergue. Asimismo, leyeron un manifiesto elaborado por ellos mismos en el que agradecieron la labor realizada por los trabajadores del centro y con el que dejaron claro que no piensan rendirse. "Empezamos aquí. En este lugar que acoge, que escucha, que da un respiro cuando la vida se hace pasada. Cada persona que pasa por este centro trae consigo una historia. Algunas son duras, otras están llenas de sueños por cumplir. A veces cuesta levantarse, pero cuando alguien te tiende la mano, todo cambia", señalaron.