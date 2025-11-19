El único radar de la Policía Local de Santa Cruz, inoperativo desde hace más de tres meses

El único radar con el que cuenta la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, para controlar la velocidad en las vías del municipio, lleva inoperativo desde hace más de tres meses. Se trata de un radar móvil del que se encargan dos agentes. Este servicio realiza una labor preventiva de control en más de 150 puntos diferentes de las vía de competencia municipal.

Sin embargo, y según lo ha admitido el Ayuntamiento chicharrero, no se realizan controles de velocidad en la capital tinerfeña con el radar móvil desde finales de verano. El motivo es que no se ha podido realizar la habitual inspección de este aparato porque el correspondiente contrato de mantenimiento no se había firmado.

La concejala responsable del área de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, asegura que dicho contrato ya se ha formalizado, por lo que prevé que en diciembre el radar móvil vuelva a estar operativo. «Justo en estos días, este asunto se ha resuelto. Ahora falta esperar a que se lleve a cabo la inspección, la cual se realiza en la Península. Intentaremos que todo esté listo el próximo mes», apunta.

Sobre las causas que han dilatado la firma del contrato de mantenimiento de este sistema de control preventivo de la Policía Local chicharrera, la edil comenta que se han producido retrasos en los trámites administrativos.

Las licitaciones para el suministro de furgones y coches para la Policía y Protección Civil han quedado desiertas

Sindicato

El sindicato policial CSIF denuncia que se haya dejado pasar tanto tiempo, «algo que antes no había pasado». «Si se sabía que el plazo del contrato anterior iba a finalizar, por qué no se actuó con diligencia. Nos parece reprobable que se presuma de los dos semáforos foto-rojo de la ciudad y de las denuncias que estos generan, cuando llevamos tres meses sin radar móvil o pidiendo boquillas para el etilómetro a la Guardia Civil», señala el portavoz de este sindicato Jesús Illada.

Éste solicita al Ayuntamiento, en concreto, al área de Seguridad, que finalice «a tiempo» los contratos de adquisición de material para la Policía Local. «Estamos hablando de un servicio de seguridad que no puede seguir esperando», manifiesta el sindicato.

Vehículos

Por otra parte, las licitaciones para el suministro, en la modalidad de renting (alquiler), de furgones y coches para la Policía Local y para Protección Civil, han quedado desiertas. La edil de Seguridad asegura que éstas se volverán a convocar en breve, ampliando los plazos tanto para la presentación de ofertas por parte de las empresas como para la entrega de los vehículos al Consistorio, una vez que se adjudiquen los contratos. De León admite que los plazos que se establecieron en un principio «eran demasiado ajustados». Confía en que los coches lleguen a mediados del próximo año.