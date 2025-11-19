Tarántulas destinadas al tráfico ilegal, protegidas y peligrosas, entre los 'habitantes' de la Fundación Neotrópico en Tenerife

Aracnofobia es el término que se emplea para definir un miedo patológico a las arañas, especie muy común en todo el mundo y que tiene entre sus principales peligros a los diferentes tipos de tarántulas.

Su tamaño, bastante más grande de lo habitual, así como su peculiar aspecto hacen de las tarántulas o mígalas un animal del que la mayoría de la población prefiere huir. Sin embargo, esas mismas particularidades hacen de estas arañas un animal apreciado para otros muchos.

De hecho, se llegan a comercializar como mascotas en algunos establecimientos especializados pero hay varios tipos cuya venta se considera trágico ilegal. En Tenerife se han confiscado varios ejemplares de tarántulas que no deben ser compañeras de hogar y se encuentran custodiados en el centro de la Fundación Neotrópico en la capital de la Isla.

Qué son las tarántulas: arañas lobo

Las migalas o tarántulas pertenecen a la familia Theraphosidae, son conocidas también como arañas lobo. Su alimentación está basada en diversos insectos, saltamontes y cucarachas, hasta roedores.

Esta dieta contiene un alto grado de proteínas que ayudan a la tarántula a tener un exitoso cambio de piel, que se produce al menos dos veces al año. Según explica el presidente de la Fundación Neotrópico, Jaime de Urioste, "su exoesqueleto se queda pequeño a medida que crecen, así que lo dejan atrás". "Son muy interesantes porque nos permiten saber el sexo, la edad aproximada y la especie concreta a la que pertenece", concluye.

Una de las tarántulas que ingresaron el año pasado en el Centro de Recuperación de Fauna Exótica de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

El mito de la mordedura mortal

Varias de las especies de tarántulas existentes tienen pelos urticantes que son capaces de lanzar como defensa contra los depredadores, una cuestión que ha alimentado la creencia de que se trata de un ataque mortal para quien lo sufra.

Al respecto, Urioste señala que "la mayoría de sus mordeduras son similares en peligrosidad a la picadura de una avispa" aunque admite que algunas de ellas pueden tener un efecto menos simple y "pueden causar fasciculaciones musculares, taquicardias, náuseas, disnea o alucinaciones durante varios días"

En la familia de Theraphosidae existen más de 900 especies, muchas de ellas vendidas como mascotas exóticas, "es el el caso de la mayoría de tarántulas que se encuentran en la Fundación Neotrópico", según su presidente que puntualiza que "hay distintos ejemplares de diferentes especies confiscadas por tráfico ilegal porque algunas están protegidas y otras son consideradas potencialmente peligrosas".