El SOS de la librería solidaria de Santa Cruz obtiene respuesta: consigue otro local

El ruego realizado por la librería solidaria de Santa Cruz de Tenerife para evitar el cierre de sus puertas ha obtenido respuesta. Los responsables de esta actividad, que se desarrolla en el número 16 de la calle Padre Anchieta desde hace 13 años, han conseguido otro local para poder trasladarse, después de que los propietarios del actual les comunicaran que debían abandonarlo. Esta librería, que pertenece a Solican (Asociación Solidaria Canaria), se mudará al número 8 de la calle José María Villa, a un inmueble situado en la misma zona y que llevaba más de diez años cerrado.

Luis de La Cruz, uno de los encargados de la librería solidaria de la capital tinerfeña, muestra abiertamente su alegría y agradece a la propietaria del local que lo haya puesto a disposición de esta actividad. "La verdad es que pensábamos que no íbamos a encontrar otro espacio como el actual, teniendo en cuenta lo elevado que están los precios del alquiler. Todo esto ha ocurrido gracias a los medios de comunicación y a la buena disposición de la dueña del nuevo local. Estamos muy contentos", manifiesta Luis de La Cruz.

Éste cuenta que la historia de la librería llegó al bar de la zona y desde allí, y "gracias a unos amigos comunes", a la propietaria del inmueble, una vecina de Icod de los Vinos. Esta ciudadana se había negado hasta ahora a alquilar su propiedad, pero la actividad de la librería solidaria le hizo cambiar de opinión. "Nos ha puesto muchas facilidades y el precio que propusimos. Es un inmueble un poco más pequeño, pero nos adaptaremos, Ahora tenemos que realizar la mudanza. Nuestra previsión es que abramos las puertas en el nuevo establecimiento a mediados de diciembre", comenta De La Cruz.

La librería Solican recoge libros de segunda mano para venderlos a 1 ó 2 euros. El dinero recaudado se destina a campañas sociales, "para ayudar a los que más lo necesitan", y a costear el alquiler del local en el que se desarrolla la actividad. A principios de octubre, los responsables de esta librería recibieron un burofax en el que se les informaba que debían abandonar el establecimiento de la calle Padre Anchieta antes del mes de mayo de 2026. Asimismo, se les indicaba que también debían dejar, antes del mes de febrero, la vivienda situada en el mismo edificio.

Luis de La Cruz explica que la propietaria del inmueble, «con la que teníamos una excelente relación y siempre nos ayudaba», falleció en septiembre. «Han sido las herederas las que han decidido dar un nuevo uso a todo el edificio, uso que desconocemos y que tampoco queremos saber. Sólo nos dijeron, a través de un burofax, que nos teníamos que marchar. Afortunadamente, ya hemos encontrado otro local para la librería, que era nuestra primera preocupación. Una vez resuelto esto, nos dedicaremos ahora a buscar otra vivienda a la que poder mudarnos", apunta.