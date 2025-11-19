El portavoz de la comisión en defensa del litoral de Valleseco: "Se ha ganado la batalla de la playa"

Incombustible en el empeño de lograr la zona de baño en marzo de 2024 tras casi treinta años de lucha, Javier González condena los actos vandálicos registrados.

¿Cuándo empieza su relación con Valleseco, siendo de cuna palmera? ¿Cuándo llegó su ‘locura’ por este lugar?

Llegó en 1983. Justo ahora, estos días, se cumplen 42 años. He vivido más tiempo en Valleseco que en cualquier otro sitio.

¿Qué ocurrió para desembarcar en Valleseco?

Llegué porque conocí a Montse, mi compañera de vida. Vine detrás de ella. Montse es palmera, de Los Sauces, y yo del barrio de Argual, en Los Llanos de Aridane, aunque nos conocimos en la Universidad de La Laguna.

¿Y el amor por Valleseco, por su entorno natural y por la playa?

Llegamos a vivir aquí y a compartir con los vecinos sus inquietudes y necesidades.

Cuando tomó contacto con este pueblo, a la entrada de Anaga, ¿ya percibió que existía inquietud por la playa?

Siempre la ha habido. La playa y el litoral han estado muy ligados a Valleseco. En la posguerra, por ejemplo, mucha gente recogía arena para venderla, marisqueaba, cogía lapas… El mar era parte de la vida diaria en este pueblo, que se ha abierto y ha sumado esfuerzos hasta lograr un resultado de todos y con todos, desde Valleseco y para toda Santa Cruz y la Isla.

Javier González Díaz, portavoz de la comisión para la Defensa de la Playa de Valleseco / Arturo Jiménez

Entiendo que advirtió esa sensación de Valleseco de sentirse tan cerca y, sin embargo, tan lejos de Santa Cruz. ¿Y ahora, se mantiene esa sensación?

Ahora nos hemos encontrado. Santa Cruz y Valleseco están a la misma altura; ya no se dice eso de «para abajo». Mejoraron las guaguas, los coches, los servicios… Y, sobre todo, hubo un gran encuentro en la defensa del litoral y de la playa entre el barrio y la ciudad.

¿Qué significó la batalla por la playa, que se prolongó durante casi treinta años?

Me viene al recuerdo lo que meses atrás me dijo un vecino. Me paró por la calle y me comentó: «Oye, Javier, yo no creía que esto iba a salir. Si lo llego a saber, hubiera apoyado un poco más». Pasamos de la duda y la desconfianza al éxito, un éxito compartido. La gran aportación fue el encuentro entre nosotros mismos, entre los vecinos. Las acampadas, las asambleas en la plaza… La gente se reencontraba después de años sin verse, tanto en los actos reivindicativos como en las asambleas que se desarrollaron en la plaza.

"Es terrible y doloroso ver dañado por un descerebrado el espacio ganado con esfuerzo de todos" Javier González — Portavoz de la comisión para la Defensa de la Playa de Valleseco

Un año y medio después de la inauguración de Los Charcos, en el litoral de Valleseco, que tuvo lugar en marzo de 2024, ¿está satisfecho con el resultado final?

Sí, porque el objetivo fundamental se ha cumplido: garantizar el uso público y el acceso público a ese kilómetro de litoral en una ciudad que, por el desarrollo portuario, había vivido de espaldas al mar. Eso era lo esencial.

Pero resta una parte del litoral que no se ha desarrollado conforme a las demandas iniciales de la plataforma, ¿no?

Sí. Queda la parte central de ese kilómetro del litoral de Valleseco, donde están las naves y el muellito. Es un espacio muy valioso que aún está pendiente de finalizar.

Javier González, portavoz de la comisión para la Defensa de la Playa de Valleseco / Arturo Jiménez

Ustedes se pusieron a la cabeza de la defensa, pero mucha más gente se unió después.

Exacto. No fue solo Valleseco. Santa Cruz entera, los barrios, diferentes sectores, instituciones… Fue una lucha muy rica por la variedad de iniciativas. Incluso el Carnaval jugó un papel importante. El Carnaval es alma de Santa Cruz y también se encontró con Valleseco; recuerdo ir de madrugada a los locales de las murgas en busca de complicidades para acercar y hacer partícipe de la lucha a este importante sector de la sociedad, que es columna vertebral de la capital.

¿La lucha por la playa ha terminado?

No del todo. Lo más importante es que no nos roben la memoria de lo que pasó. Hay intentos de suplantarla. Y para preservarla hace falta un libro, una historia, algo que inmortalice la cultura del proceso. Eso es fundamental.

¿Queda por hacer un “broche” final a una lucha ciudadana de más de treinta años?

Sí, pero no un final definitivo, porque esto no acaba. Lo esencial está ahí: el espacio se hizo para disfrutarlo y la gente de Santa Cruz lo está redescubriendo. Vivíamos ese litoral y sabíamos su valor. Todos nos hemos implicado y comprometido hasta que se desterró la posibilidad de un puerto deportivo por una zona de baño para el disfrute gratuito de todos.

"Nos hemos encontrado. Santa Cruz y Valleseco están a la misma altura, ya no se dice eso de para abajo" Javier González — Portavoz de la comisión para la Defensa de la Playa de Valleseco

¿Están inquietos por lo que falta?

Estamos cansados, porque la batalla fue larga y dura. Y no, no estamos del todo satisfechos: quedan cosas por terminar y hay que hacerlas bien. Pero sí, creo que podemos decir que se ha ganado la batalla. Para ganar la guerra falta completar esos detalles y, sobre todo, vigilar para que no se hagan burradas en un espacio con tanto valor histórico.

En los últimos meses se denuncia vandalismo en Los Charcos de Valleseco. ¿Cuál es su opinión?

Es una mala noticia, terrible y dolorosa. Este espacio se ganó con esfuerzo ciudadano y verlo dañado por un descerebrado… Hay que detener estas conductas y evitar que se repitan.

Después de 30 años de lucha, ¿está satisfecho con el resultado obtenido con la playa?

Sí. La gente está contenta y es consciente de que ha sido protagonista. Miles de personas han participado con acciones directas. Hemos llegado, incluso, a implicarnos en un Plan General. Las movilizaciones fueron ricas y variadas y, gracias a la suma de todos, se ha logrado el resultado obtenido en el litoral de Valleseco: un espacio de uso público