Navidad 2025: abre sus puertas uno de los mercadillos más bonitos de Tenerife

El Corte Inglés da el pistoletazo de salida a la Navidad con la apertura de sus emblemáticos mercados navideños en once ciudades españolas, donde la gastronomía, el ocio familiar y la tradición son los protagonistas de estos días.

En concreto, desde mediados de noviembre y hasta el 5 de enero, estos espacios navideños estarán disponibles en los centros de Castellana (Madrid), Málaga, Murcia, Albacete, Badajoz, Cartagena, Jaén, Valladolid, Valencia, Tenerife y Las Palmas, según informa el grupo de grandes almacenes en un comunicado.

Concebidos como lugares acogedores y familiares, estos mercados navideños se han consolidado como puntos de encuentro imprescindibles en estos días festivos, donde los visitantes podrán encontrar todo lo necesario para celebrar estas fechas, desde adornos para el hogar, belenes artesanales, ideas para la decoración de la mesa, a propuestas de regalo y juguetes para los más pequeños.

En Canarias

El mercadillo de Tenerife, ubicado en la capital tinerfeña, ofrece un recorrido entre casetas llenas de ideas para regalar y decorar el hogar, además de espacios gastronómicos para disfrutar en familia.

Por su parte, El Corte Inglés de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con su mercado donde los visitantes podrán recorrer casetas con adornos exclusivos para el árbol, regalos especiales, productos artesanales y dulces típicos que harán de estas fechas un momento inolvidable.

Gastronomía

No obstante, uno de los puntos fuertes es la oferta gastronómica, que combina los sabores tradicionales con propuestas novedosas y de reconocidos chefs y restaurantes.

En Madrid, el espacio ubicado en Castellana ofrece una amplia variedad de casetas temáticas dedicadas a los regalos y la decoración del hogar. Entre ellas, destacan la Tienda de las Flores, los puestos especializados en adornos para el árbol y el hogar, para completar o iniciar el belén, los espacios culturales con una cuidada selección de libros y vinilos esenciales en cualquier colección de música y una selección especial de Navidad.

Mientras que el mercado incorpora este año novedades gastronómicas destacadas, entre ellas, la pastelería portuguesa Aloma con sus reconocidos pasteles de nata, las Stroopwafels de la holandesa Casa Stroop, las tartas de queso de Alex Cordobés, los rolls de Demasie, la opción cafetera de East Crema, los frutos secos de Nut, los alfajores de Olsen.

También destacan la propuesta gastronómica singular de Café de París con su bocadillo de entrecot, del peruano Quispe, el mexicano Tepic, las hamburguesas de Kricky Pelton, el kebak y los tequeños de Zorro Eats, el vermut y las gildas de la Bodega de la Ardosa, las focaccias artesanales de Divorare y la novedades de Beata Pizza.

En el ámbito dulce, los visitantes podrán disfrutar de los clásicos churros con chocolate y de las creaciones de marcas reconocidas como San Ginés, La Romana, Pan Delirio, Palmeris, The Cookie Lab, los turrones de Vicens.

La zona gastronómica se completa con la oferta de 'food trucks', que incluye propuestas de Pollos Muñoz del chef Dabiz Muñoz, Malvon, El Brillante, New York Burger, Arzábal, Cañitas Maite, y otros conocidos establecimientos como La Cocreta, Senén.

Por zonas

También destaca el mercado navideño de Valladolid, que regresa este año con una amplia oferta que combina tradición y novedades. Entre sus casetas se pueden encontrar adornos, accesorios, productos Disney y una variada propuesta gastronómica con turrones Vicens, panetones, dulces típicos y polvorones El Toro. Destaca la presencia de Trapa, que ofrece bombones, turrones y su clásico chocolate a la taza para degustar en el momento.

En Murcia, las casetas ofrecen adornos para regalar y decorar el hogar, además de productos típicos como los de Garrapiñada, 1880, Chocolates Valor, Vicens y La Tienda del Dulce, sin olvidar los helados artesanales de La Pecera. En la oferta gastronómica sobresale FBI Burger, galardonado en 2022 con el premio a la mejor cheeseburger de España y Mondo Napoli Pizza, referente nacional en pizzas napolitanas, que llevará su esencia culinaria al 'food truck' del mercadillo.

Mientras que en el mercado navideño de Albacete ofrece todo lo necesario para estas fiestas: adornos, regalos, productos artesanales y dulces típicos. La experiencia gastronómica incluye 'food trucks' como El Señor de las Donas, Cañitas Maite y los helados de La Pecera. Los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo presentan dos conceptos: 'con CAÑA', con hamburguesas, 'street food' y postres exclusivos y 'con EÑE', con moñetes, empanadillas y las premiadas croquetas cañitas.

En Cartagena, el mercado de Navidad propone una variada oferta gastronómica: hamburguesas de Única, pizzas frescas de Disfruto Pizza, croquetas de La Fortaleza, aperitivos de La Tita Fina y los churros del Maestro Chocolatero Ángel Urán. También estarán presentes dulces artesanos, turrones y propuestas gourmet, junto a El Señor de las Donas, la tradición de 1880 y los dulces garrapiñados.

El Corte Inglés de los Conquistadores en Badajoz, los visitantes encontrarán regalos, juguetes, adornos, productos artesanales y dulces típicos, junto a casetas de marcas como Disney o Kinder. La propuesta gastronómica incluye 'food trucks' como Aguedo, Pecera, Churrero, Boggie Burger y El Rancherito, además de la cerveza Cruzcampo.

Por su parte, en Málaga, los visitantes podrán encontrar piezas para el Belén, luces, árboles, guirnaldas y coronas, además de libros y vinilos. En dulces, destacan las casetas de Kinder, Nestlé, Vicens, Lindt, Garrapiñadas, La Pecera, Panadería Salvador, Dak Dulce y los turrones 1880. La experiencia gastronómica se completa con 'food trucks' como Pollos Muñoz, Badiani, Juanchos Burger, La Pequeña Habana, Cozina y Cañitas Maite, además de espacios de restauración como Camperos Mya, Marinelli Foccacio, Bao Ba y propuestas de pizzas y cocina mexicana.

El Corte Inglés Pintor Sorolla-Colón en Valencia se convierte en punto de encuentro para descubrir todo lo necesario para celebrar la Navidad: adornos para el árbol, regalos originales, productos artesanales y dulces típicos.

Mientras que en Jaén abre su mercado navideño con todo lo necesario para estos días: adornos, regalos, productos artesanales y dulces típicos. El espacio incluye casetas, 'food trucks' y el tradicional Belén, creando una experiencia dinámica y acogedora. Los visitantes encontrarán juguetes en las casetas de Disney y Ho Ho Ho, adornos para el árbol y regalos como libros y vinilos. Entre los dulces destacan Lindt, 1880, Panadería Salvador, Kinder y Nestlé. Para completar la jornada, se podrá disfrutar de propuestas gastronómicas en food trucks como 'Xpecado' y Jartá.