Alexis Amaya presenta A hostias se emprende en Santa Cruz

La capital tinerfeña fue testigo el pasado miércoles de un evento que desbordó todas las expectativas: la presentación del primer libro de Alexis Amaya, fundador y CEO de Dormitorum. Bajo el título provocador de A hostias se emprende, el acto se convirtió en una auténtica celebración del emprendimiento real, sincero y sin filtros.

Tras su exitosa presentación en Madrid, en la librería El Faro de Chamberí, con el comunicador Alán Barroso como padrino del evento, la cita en Tenerife confirmó que el fenómeno Alexis Amaya va mucho más allá del mundo empresarial.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Claudia, el salón de actos de Cajasiete se llenó por completo, reuniendo a más de 250 asistentes y con una lista de espera que superó las 300 personas. Decenas de seguidores se acercaron incluso sin entrada, con la esperanza de conseguir un hueco de última hora.

Una presentación vibrante de la mano de Jota Ypunto

El evento fue presentado por Jota Ypunto, quien aportó dinamismo, cercanía y sentido del humor, conectando de inmediato con el público y marcando el ritmo de una velada muy especial.

Un discurso que rompe esquemas

Lejos de los tópicos, Alexis Amaya ofreció una charla directa, cercana y profundamente humana. Con su característico humor y honestidad, compartió aprendizajes de su recorrido como emprendedor: “Emprender no es bonito ni fácil, pero es posible si no te rindes.”

El autor dejó claro que su libro no es una fórmula mágica para alcanzar el éxito, sino una reflexión honesta sobre fracasos, caídas y reconstrucción:

“No escribo como un experto, sino como alguien que se arruinó, volvió a empezar y ha construido algo real.”

Una noche de inspiración colectiva

El evento congregó a jóvenes emprendedores, autónomos, empresarios consolidados y estudiantes, todos identificados con el mensaje del autor. La presentación, que se extendió durante casi dos horas, finalizó con una larga sesión de firmas, fotos y conversaciones informales con los asistentes.

“Nos habló sin maquillaje. Salgo con más ganas que nunca de poner en marcha mis ideas”, comentó una joven empresaria al finalizar.

El fenómeno Dormitorum

Fundada en Tenerife, Dormitorum se ha consolidado como la empresa líder en el sector del descanso en España, con más de 50 tiendas físicas entre Canarias y Península, y una facturación que supera los 50 millones de euros anuales. Durante el evento, Amaya anunció que la compañía prepara ya su salto al mercado Catalán en 2026.

El empresario aprovechó para recordar su compromiso con la dignificación del trabajo y los salarios justos:

“En mi empresa creo en pagar bien, cuidar a la gente y decir las cosas como son. Así es como se construye un proyecto de verdad.”

Disponible en televisión y YouTube

La presentación fue grabada íntegramente por Atlántico Televisión, primera cadena autonómica privada de Canarias, y se emitirá en los próximos días dentro de una edición especial de The Alexis Army, el programa de entrevistas conducido por el propio Amaya.

Además, quienes no puedan verlo en televisión ya pueden disfrutar del contenido en el canal de YouTube de The Alexis Army, que acumula miles de seguidores en toda España.

Un libro para una nueva generación de emprendedores

A hostias se emprende, publicado por Gaveta Ediciones, ya está disponible en librerías. Todo apunta a que se convertirá en uno de los títulos más vendidos de la temporada, especialmente entre quienes buscan inspiración real, sin discursos vacíos, para emprender con los pies en la tierra y la cabeza llena de ideas.