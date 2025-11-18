Santa Cruz prevé que las 37 viviendas de María Jiménez estén finalizadas en 2026

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Viviendas, Belén Mesa, y varios técnicos del área municipal, visitaron este martes la ejecución de las obras que se realizan para la construcción de 37 viviendas públicas en María Jiménez, que cuentan con un presupuesto de 4.438.988,58 euros, financiados por el Gobierno de Canarias, “para comprobar cómo va la actuación con la que incrementaremos la dotación de vivienda en el municipio”, detalló el regidor municipal.

Bermúdez puso en valor “la importancia de esta obra, precisamente para paliar, en la medida de lo posible, la carencia de viviendas públicas y atender, al menos en parte, la demanda de la ciudadanía” y resaltó que “ya que se trata de uno de los problemas más acuciantes del municipio que, aunque no tenga competencias en materia de Viviendas, sí que tiene compromiso y responsabilidad para aumentar el número de soluciones alojativas para aquellas personas y familias más vulnerables que las demandan”.

Visita institucional a las obras de las viviendas de María Jiménez. / El Día

Por su parte, Belén Mesa quiso poner en valor que “las obras de estas 37 viviendas de promoción pública se realizan en un solar de titularidad municipal de 1.356 m2, valorado en 550.000 euros” y avanza que “lo que ha supuesto un paso definitivo para que conseguir, a lo largo de 2026 disponer de este número de inmuebles, igual que el proyecto municipal para llevar a cabo la construcción de las 226 de Cuevas Blancas”.

Mesa describe que “el edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda de Promoción Pública (VPP), por lo que sus destinatarios serán aquellas personas o unidades familiares que tengan la condición de demandante de vivienda para poder acceder a una protegida de promoción pública” y detalla que “para ello, deberán estar inscritas de manera previa en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, cuya adjudicación de estos inmuebles quedará sujeta a un procedimiento reglado, de conformidad con la normativa que sea de aplicación en su momento”.

Características de las viviendas

Desde Viviendas Municipales se detalla que el nuevo edificio estará formado por dos viviendas de un dormitorio; diecisiete de dos dormitorios; catorce de ellas dotadas de tres dormitorios; dos viviendas de cuatro dormitorios, y dos viviendas adaptadas de dos dormitorios cada una.

De los dos pisos de cuatro habitaciones, uno de ellos será tutelado. La superficie construida será de, aproximadamente, 3.200 m2 sobre rasante y 1.418 m2 bajo rasante, por lo que estos últimos conforman las zonas de aparcamiento.