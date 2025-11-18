Santa Cruz enciende su Navidad este jueves con más de 100 actividades

La Navidad comienza este jueves, 20 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife con un 'concierto sinfónico' a cargo de la Banda Municipal de Musica de la capital y las actuaciones de Serafín Zubiri, Cristina Ramos, Jadel y Diana Navarro. La plaza de La Candelaria repite como punto de referencia del acto del alumbrado, a partir de las 19:30 horas.

La capital tinerfeña ha diseñado un programa que implicará a todas las áreas municipales y a los cinco distritos. El alcalde de Santa Cruz, Jose Manuel Bermúdez, celebró el cambio de ubicación del encendido de la Navidad, que desde el año pasado se hace en la plaza de La Candelaria.

Recordó, además, que este año se repite la fórmula Feliz No Fin de Año, que se celebrará para los niños en la plaza Candelaria el 28 de diciembre, o El Tardeo para los Sesenta, junto a la pista de patinaje que se instalará en el distrito Ofra-Costa Sur.

"La Navidad es la antesala del Carnaval, y suele ser exitosa. Diez días después arrancará el Carnaval", resaltó el alcalde recordando que Santa Cruz es el corazón de Tenerife. El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, reivindicó que Santa Cruz es donde nace la Navidad, como dice el lema de este año con un cartel animado, obra y arte de Nareme Melián, recuperado por Fiestas para Navidad tras su paso en el pasado por Carnaval.

El Día

El programa navideño continúa con propuestas ya tradicionales en la oferta mavideña, como los conciertos de Los Fregolinos, la Banda Militar, grupos folclóricos, la actuación Disney de Los Cantadores, el recital Góspel en La Candelaria, además de la tradicional entrega de premios del Concurso de Belenes.

La ciudad también activará su mercado artesano en la plaza de España y el espectáculo visual "Estrella de Invierno", que volverá a transformar la fachada del Cabildo en una pantalla luminosa.

Como cada año, la Alameda del Duque de Santa Elena se llenará de artesanía y ambiente navideño con el Mercadillo de Navidad, disponible del 19 de diciembre al 6 de enero, mientras que la gastronomía y la música se fusionarán en el Gastro Navidad Market Fest, del 13 de diciembre al 6 de enero, con conciertos y oferta gastronómica especializada.

El calendario incluye también plazas reservadas para los más pequeños: el Fin de Año Infantil regresará el 28 de diciembre a La Candelaria con actividades desde las 11:00 y sus tradicionales campanadas a mediodía. La noche del 31 estará dedicada al baile de Fin de Año, con orquestas en directo para despedir 2025.

Cultura, deporte y dinamización comercial

El deporte también tendrá un papel destacado con la II Regata Internacional Las Teresitas, Tenerife Urbano, la carrera inclusiva Santa Cruz de Tenerife, los Menudos Juegos de Invierno y la tradicional Travesía a nado San Salitre del 1 de enero.

La Sociedad de Desarrollo complementará la agenda con rutas comerciales e históricas, ferias gastronómicas, actividades en zonas comerciales, la Ruta del Bocadillazo, la Ruta de Escaparates Navideños y el Mundo de Papá Noel, que se instalará en La Candelaria los días 22, 23 y 24 de diciembre.

A todo ello se suman conciertos familiares, recitales, teatro, exposiciones de arte, talleres infantiles, cuentacuentos y actuaciones musicales que recorrerán los cinco distritos llevando villancicos, parrandas y espíritu navideño a cada barrio.

Pruebas de iluminación en el gran árbol de Navidad de Santa Cruz. / ED

Una Navidad que ilumina toda la ciudad

Este año, Santa Cruz estrena un alumbrado navideño que alcanza más de 400 ubicaciones del municipio y que supone una inversión de 900.000 euros. La instalación cuenta con 2.172 motivos luminosos, 119 arcos transversales, más de 92 kilómetros de guirnaldas y 86 elementos de suelo.

Así, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, hizo partícipe del operativo de Navidad a todos los departamentos municipales y felicitó al personal de IMES por la instalación de luz de Navidad en 400 puntos de la ciudad que ya están instalados, días antes de la inauguración, al 95 por ciento.

Entre las principales novedades destacan los refuerzos lumínicos en avenidas de acceso como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas o Príncipes de España, así como en Francisco La Roche, el entorno del Cuartel San Carlos y la plaza San Telmo. Este año se estrena además un imponente pino de 25 metros en la plaza de España y una gran bola luminosa de 10 metros en la plaza del Patriotismo.

Las zonas comerciales también amplían su iluminación navideña: Rambla Pulido, El Pilar, Villalba Hervás, Álvarez de Lugo y las avenidas Islas Canarias y Ángel Romero lucirán nuevos adornos. En la plaza del Príncipe, la instalación ha incorporado soportes especiales para evitar intervenir sobre los árboles centenarios del entorno.

Los distritos también serán protagonistas: Anaga contará con 6 arcos y 228 motivos; el Suroeste, con 335 motivos; Ofra-Costa Sur, con 391 motivos y 4,8 km de guirnaldas; Salud-La Salle sumará 290 motivos y 28 km de guirnaldas; y Centro-Ifara se convertirá en uno de los focos más brillantes con 103 arcos, 895 motivos y más de 56 km de guirnaldas distribuidas por sus calles.