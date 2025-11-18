Una planta de emergencia en el Puerto de Santa Cruz para evitar los ceros eléctricos

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife albergará, en la Dársena Pesquera, una planta de emergencia para evitar ceros energéticos. El Gobierno de Canarias ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para este proyecto, promovido por Sampol I. y O. Canarias, pero, eso sí, exige la implantación de un programa de vigilancia ambiental y que se cumplan una serie de prescripciones, como el control y correcto funcionamiento de los sistemas de impermeabilización de las zonas en las que se ubiquen los depósitos de gasoil.

Según se indica en la resolución publicada este lunes, 17 de noviembre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), este proyecto nace de la emergencia energética declarada en Canarias, el 2 de octubre de 2023, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, en la que se pone en evidencia la necesidad de contar, a corto plazo, con una potencia de generación que sea «fácilmente gestionable», disponiendo así de un «importante» suplemento de energía eléctrica en las redes de distribución eléctrica de alta tensión. A través de esta declaración se reconoce que existe un riesgo de cobertura de la demanda, que ha sido puesto de manifiesto por el operador del sistema.

En la resolución de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático se señala que, con independencia de que se aspire a buscar soluciones más sostenibles y no basadas en el uso de combustibles fósiles, es «crítico» contar con generadores que tengan la condición de gestionables y provean la suficiente inercia al sistema para evitar que se produzcan interrupciones en el suministro (ceros eléctricos). Los generadores gestionables son equipos de generación de energía cuya producción se puede gestionar según la demanda.

Precariedad

En el informe del Ejecutivo se admite que, en la actualidad, la mayoría de los grupos de generación eléctrica instalados en Canarias que tienen la condición de gestionables, todos ellos ubicados en centrales térmicas, se encuentran en «situación de vulnerabilidad», dada su antigüedad, «la cual se ve agravada por las declaraciones de indisponibilidad indefinida de determinados grupos». «Esta situación de precariedad está provocando un déficit de cobertura en todos los sistemas eléctricos insulares canarios, comprometiendo la garantía del suministro eléctrico, convirtiéndose en un problema estructural».

El objetivo de esta instalación es garantizar el suministro ante una situación de riesgo de cobertura energética

Presupuesto

Con la instalación de esta planta de emergencia en el Puerto chicharrero, que costará 22,9 millones, se pretende contribuir a paliar el problema. Se trata de una planta de generación gestionable de 18 megavatios (MW) que se ubicará en una parcela de la Dársena del Este, ocupando una superficie de 5.747 metros cuadrados. Estará formada por edificaciones prefabricadas y por elementos que requieren de alimentación eléctrica, con generadores de potencia y suministros auxiliares.

Gasoil

La planta contará con cuatro depósitos de gasoil de 100 metros cúbicos cada uno. Estos tendrán un catalizador de emisiones. La ocupación en la parcela portuaria será, a priori, esporádica, al tratarse de una instalación telegestionada. Dos técnicos se encargarán de las labores de mantenimiento, llenado de depósitos de combustible y de la supervisión de la planta.

Medida temporal

En el informe se insiste sobre la necesidad de esta instalación, pues los ceros energéticos son cada día «más recurrentes», debido a la superación de la demanda sobre la producción de los sistemas insulares existentes. «Es una medida temporal necesaria, para garantizar el suministro eléctrico a corto plazo ante una situación de riesgo cierto de cobertura energética».