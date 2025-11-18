Ni Londres ni Madrid: uno de los mercadillos más mágicos de Navidad está en Santa Cruz de Tenerife

Con la llegada de la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos son los municipios de la isla de Tenerife que están preparando el encendido de las luces o quienes ya lo han llevado a cabo. Además, de muchas más actividades dirigidas a todos los públicos para disfrutar de una época llena de magia.

Una nueva edición del Gastro Navidad Market Fest, se prepara en Santa Cruz de Tenerife, donde los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales, gastronomía y actividades aptas para todos los públicos.

Uno de los eventos navideños más destacados de la isla

El evento ha conseguido reunir cada año a miles de personas, gracias a que al contar con diferentes propuestas, se adapta a los gustos de todos los ciudadanos y turistas.

La Plaza de España acogerá durante las fechas navideñas puestos gastronómicos gestionados por empresas locales, apostando por la cocina tradicional canaria, y favoreciendo la economía local. Además de actividades para toda la familia y conciertos con artistas de diferentes estilos. Todo esto garantizando implementado prácticas sostenibles en cada aspecto del festival.

Una inauguración por todo lo alto

El artista cubano Leoni Torres inaugurará el festival el sábado 13 de diciembre con un espectáculo en vino que promete hacer disfrutar a la capital. Su actuación marcará el comienzo de una programación musical llena de artistas nacionales e internacionales, de los cuales todavía quedan muchos por confirmar.

Hasta el momento se ha confirmado al artista cubano, y al grupo Despistaos que actuará el sábado 20 de diciembre.

Fechas

El Gastro Navidad Market Fest se celebrará del 13 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, buscará convertirse en el epicentro de la Navidad en la capital tinerfeña.

El objetivo es igualar el éxito de los años anteriores, y que todo el mundo que acuda a disfrutar del mercadillo navideño lo recuerde como un gran evento que se pueda seguir repitiendo cada año.