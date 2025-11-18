Fugas de gasoil, ruidos, incendios y radiaciones: riesgos de la planta en Santa Cruz para evitar apagones

La instalación en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la Dársena Pesquera, de una planta de emergencia para evitar ceros energéticos ha generado la preocupación de algunas de las administraciones y entidades que han participado en el trámite de consulta de este proyecto. Principalmente, dichas preocupaciones se refieren a los siguientes riesgos: fugas de gasoil, ruidos, incendios, radiaciones y emisiones contaminantes. Por ello, aunque el Gobierno de Canarias ha emitido un informe de impacto ambiental favorable, los promotores de esta iniciativa, Sampol I. y O. Canarias, deben cumplir una serie de prescripciones ambientales para poder ejecutar el proyecto.

Asimismo, el Ejecutivo canario exige, a pesar de considerar que el proyecto "no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente", que se realice un seguimiento ambiental del mismo, a través de la implantación de un Programa de Vigilancia Ambiental. El Gobierno explica que la instalación de esta planta en Santa Cruz nace de la emergencia energética declarada en Canarias, el 2 de octubre de 2023, en la que se pone en evidencia la necesidad de contar, a corto plazo, con una potencia de generación que sea «fácilmente gestionable», disponiendo así de un «importante» suplemento de energía eléctrica en las redes de distribución eléctrica de alta tensión. A través de esta declaración se reconoce que existe un riesgo de cobertura de la demanda, que ha sido puesto de manifiesto por el operador del sistema.

La planta, de generación gestionable de 18 megavatios (MW), consiste en un establecimiento modular, "fácilmente escalable y desmontable", que permita "respuestas rápidas y ajustables a la demanda de la red". Debido a su carácter de emergencia, su uso se limitará a situaciones en las que exista riesgo cierto en la seguridad del suministro eléctrico. Se ubicará en una parcela de 5.747 metros cuadrados situada en la Dársena Pesquera. Contará con edificaciones prefabricadas y con cuatro depósitos de gasoil de 100 metros cúbicos cada uno.

Incendios

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias señala que "el escenario de explosión, incendio o mal funcionamiento con posible vertido puede ser posible, debido, principalmente, a la presencia de varios depósitos de fueloil dentro de la instalación proyectada", así como por su propia naturaleza de instalación eléctrica industrial, "que la convierte en una potencial generadora de incendios". Aunque en la declaración ambiental se clasifica estos riesgos como poco probables, la Dirección General de Emergencias solicita que se valore la presencia, en la zona industrial en la que se enmarca el proyecto, de otras instalaciones que, en caso de accidente, "pudieran producir un efecto dominó, multiplicando las consecuencias de un accidente grave que, en principio, pudiera no serlo tanto". En concreto, Emergencias se refiere a la instalación de Cepsa, situada en el Dique del Este, a unos 1.500 metros, "con un riesgo químico de nivel superior", y a la de Disa, también en el Dique del Este. Por esta razón, se insta a que se tomen las medidas preventivas y protectoras necesarias.

Emisiones

Respecto a las emisiones a la atmósfera de gases y material particulado, el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública considera necesario que el titular de la planta garantice "en todo momento" el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de aire. Este servicio señala que, en el caso de que se amplíe la vida útil de la instalación a más de cinco años, se deberá presentar nueva información sobre la misma para valorar el posible impacto en la salud y bienestar de las personas. Por su parte, el Consejo Insular de Aguas solicita la elaboración de un Estudio de Riesgo Hidráulico y que se solucione el drenaje de las aguas pluviales en el ámbito de la instalación.

Ruidos

En relación a los ruidos y vibraciones, para el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la documentación remitida del proyecto sobre la contaminación acústica es "insuficiente". Por esta razón, los promotores de la planta deberán realizar un estudio de impacto acústico del proyecto para sus distintas fases e implementarlo con todos los focos emisores. "Si del resultado del anterior se detecta el incumplimiento de los valores límite de inmisión, deberán adoptarse medidas específicas", se indica en las prescripciones ambientales adicionales del informe de impacto ambiental. Además, la la planta tendrá que contar con un sistema de monitorización continuo del ruido.

Radiaciones

En estas prescripciones también se establece que se deberá realizar un estudio específico de medición de campos magnéticos para determinar la exposición a radiaciones no ionizantes y evaluar los riesgos asociados. "El estudio debe considerar la acumulación con otras instalaciones eléctricas del entorno, estimando el efecto de los campos magnéticos generados sobre la salud de los usuarios y trabajadores de las parcelas contiguas de la Dársena Pesquera, y sobre los empleados de la planta".

Fugas de gasoil

Sobre el riesgo de fugas de gasoil, el citado documento determina que el proyecto deberá incluir el control y correcto funcionamiento de los sistemas de impermeabilización en las zonas en las que se ubiquen los depósitos. Por otro lado, se instalarán reguladores de emisiones contaminantes en cada uno de los diez grupos electrógenos de generación de emergencia que tendrá la planta. Pero esta medida, se aclara en la declaración ambiental, solo será válida para una operatividad anual de entre 500 y 1.000 horas. Esto quiere decir que la planta sólo entrará en funcionamiento en situaciones de emergencia energética.