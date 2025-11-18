Los bocadillos más impresionantes están en Santa Cruz de Tenerife: tiene tamaño XXL
El establecimiento ofrece los bocadillos para compartir
En Santa Cruz de Tenerife hay una cafetería que se ha convertido en un fenómeno local gracias a al trabajo, ambiente acogedor y comida generosa. Ubicado en el barrio residencial Anaga, el establecimiento se ha consolidado su fama gracias a sus bocadillos XXL, una propuesta única que hasta en la propia carta se recomienda compartirlos porque es difícil que una sola persona pueda terminárselo.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir su experiencia con todos sus seguidores.
Bocadillos XXL
La cafetería Punto 14 cuenta con una carta amplia, donde reinan los bocadillos XXL, los cuales han generado impacto entre sus clientes. Estos cuesta 9,90 euros, mientras que el tamaño normal, de pata osada o cochino, son 3,50 euros.
La carta también incluye desayunos completos, bollería artesanal como sus famosas pachangas, sándwiches, platos del día y una selección de cafés, infusiones y bebidas.
El establecimiento prepara a diario cerca de 500 cafés y alrededor de 200 bocadillos, una cifra abundante para una cafetería de barrio. Además, los viernes por la noche ofrecen arepas asadas (19:00 a 22:00).
Una cafetería creada desde el cariño
Detrás de esta propuesta están Andrea y Leila, quienes idearon este espacio como un punto de encuentro donde el café, los bocadillos y el trato cercano fueran la base del negocio. Su filosofía se palpa nada más acceder por la puerta con un ambiente familiar, un trabajo artesanal y la calidad como principal ingrediente en sus elaboraciones.
Esta cafetería es ideal tanto para un desayuno rápido como para un almuerzo contundente.
Horario y ubicación
Punto14 se encuentra en la Calle J.R. Hamilton 14, Local Bajo, 38001 Santa Cruz de Tenerife. Es pet friendly, y aunque no cuenta con parking propio, no es complicado encontrar.
Abre de lunes a jueves de 6:30 a 19:00, y los viernes amplía su horario hasta las 22:30 horas. Sin embargo, la cocina abre de 7:30 a 17:00 horas, y los viernes alarga hasta las 22:00 horas.
