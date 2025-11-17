Los dos semáforos con foto aportan más de 300. 000 euros en multas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La zona del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la que la Policía Local chicharrera pone más multas por saltarse el semáforo en rojo es el cruce de la avenida de San Sebastián con La Salle. Le sigue la zona de Miramar, a la altura de la Casa Cuna. Según explica la Concejalía de Seguridad, que dirige la edil nacionalista Gladis de León, el motivo fundamental de que éstas sean las vías más multadas de la capital es que cuentan con los denominados sistemas foto-rojo, que no dejan escapar ni a un solo infractor. En lo que va de año, en concreto, desde enero a octubre, en estos semáforos se han interpuesto un total de 3.116 sanciones, de las que 1.754 corresponden a San Sebastián, con una media de seis multas al día, y 1.352, a la zona de Miramar, con una media de cuatro multas al día.

Los sistemas foto-rojo son cámaras de vigilancia instaladas en los semáforos para detectar y sancionar a los vehículos que se saltan un semáforo en rojo. Funcionan detectando al vehículo que cruza la línea de detención cuando la luz está en rojo, tomando varias fotos y vídeos que identifican al coche mediante su matrícula, color y modelo. En estos cruces, la excusa de que el semáforo estaba en ámbar no vale, ya que durante las décimas de segundo que se produce el cambio a rojo, los vehículos ya han sido fotografiados.

Semáforo de Miramar que cuenta con un sistema de foto-rojo. / Arturo Jiménez

Recaudación

Los infractores se enfrentan a una multa de 200 euros y a la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir. En lo que va de año, y teniendo en cuenta que la mayoría de los conductores sancionados aprovecha la bonificación del 50% al pagar la multa en los primeros 20 días desde que reciben la notificación, el Ayuntamiento ha recaudado unos 311.400 euros. Con respecto al carnet de conducir, se han retirado, por las sanciones impuestas en estas dos zonas de la ciudad, 12.434 puntos en 10 meses.

Inicios

El semáforo foto-rojo de Miramar comenzó a funcionar en 2017, mientras que el del cruce de San Sebastián se instaló un año más tarde. Desde el área de Seguridad se destaca que estos sistemas han supuesto una mejora de la seguridad vial en ambas zonas. Fuentes municipales aseguran que las sanciones se han ido reduciendo con el paso de los años. En 2018, cuando ya estaban los dos semáforos foto-rojo activados, se registraron 11.044 infracciones, 6.639 en San Sebastián y 4.405 en Miramar.

El área de Seguridad Ciudadana planea colocar radares fijos en distintos puntos del municipio

Radares

La concejala responsable del área de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento no descarta que, «en un futuro», se instalen más sistemas foto-rojo en la capital chicharrera, en cruces peligrosos. Pero lo que sí se está valorando ya, a corto y medio plazo, según apunta la edil nacionalista Gladis de León, es la instalación de radares fijos en distintos puntos de la ciudad, para controlar la velocidad de los vehículos. En la actualidad, el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un radar móvil que se va a trasladando, cada día, a diferentes zonas de la capital. n