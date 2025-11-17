Santa Cruz presume del presupuesto más alto de su historia: 381,2 millones, de los que 81 se destinarán a obras

Santa Cruz de Tenerife presume del presupuesto más alto de su historia: 381,2 millones de euros para 2026, de los que 81 se destinarán a inversiones, a la ejecución de obras y proyectos. El Ayuntamiento chicharrero presentó este lunes, 17 de noviembre, las cuentas para el próximo año, que prevé que entren en vigor en enero, con las que pretende mejorar los servicios públicos básicos y la calidad de vida de los chicharreros.

Así lo aseguró el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien indicó que el presupuesto del próximo año crece un 4,6% con respecto al de 2025, "compensando así la disminución del 2% registrada en dicho ejercicio". Comentó que estas cuentas permitirán la finalización de numerosos proyectos en marcha, como la remodelación de la calle de La Rosa o la restauración de la Sala de Arte La Recova, y la puesta en marcha de otros muchos, como la renovación de la flota de guaguas, la implantación de contenedor marrón para basura orgánica en los cinco distritos, la adquisición de terrenos para construir viviendas, y el carril bici desde la Estación de Cruceros hasta Cueva Bermeja.

El regidor también resaltó que el 80% de este presupuesto estará destinado "a las personas, al gasto social", con especial atención a las familias vulnerables. El IMAS (Instituto Municipal de Atención Social), en concreto, contará con una partida de 32,7 millones de euros. Bermúdez señaló que la aportación municipal para ayudar a los que más lo necesitan se ha incrementado en un 64% en los últimos seis años.

(Habrá ampliación)