Rock, gastronomía y Navidad: Despistaos se suma al Gastro Navidad Market Fest en Santa Cruz de Tenerife

La banda de rock en español Despistaos se incorpora al cartel del Gastro Navidad Market Fest 2025, un evento que combina música en directo, gastronomía local y ocio familiar y que se celebrará del 13 de diciembre al 6 de enero en la Plaza de España. Su concierto tendrá lugar el 20 de diciembre, en una de las noches más destacadas de la programación navideña de la capital tinerfeña.

Con más de dos décadas de trayectoria, Despistaos se ha consolidado como una de las bandas más reconocibles del rock en español. Temas como Física o Química, Estoy Enamorado o Quisiera Ser forman parte de la banda sonora de varias generaciones en España y Latinoamérica. Su directo, caracterizado por la cercanía y la energía, promete una actuación especialmente significativa para el público tinerfeño.

Un espacio navideño único

El Gastro Navidad Market Fest transformará nuevamente la Plaza de España en un punto de encuentro navideño que integra gastronomía local, cultura, música y actividades para todas las edades. El evento busca dinamizar el comercio local, impulsar el tejido económico de Santa Cruz de Tenerife y ofrecer una experiencia diferenciada durante las fiestas.

Además de la música en directo, la programación incluirá espacios gastronómicos con productores y restauradores canarios, propuestas culturales y actividades orientadas al ocio familiar.

El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Islas Canarias – Latitud de Vida, ICDC, Turismo de Islas Canarias, Comercio de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La programación completa del Gastro Navidad Market Fest 2025 estará disponible en la web oficial gastronavidad.es y en el perfil de Instagram @gastro_navidad_market, donde se publicarán todas las actualizaciones y los próximos artistas confirmados.