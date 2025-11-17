Tres actos vandálicos a la semana en la zona de Los Charcos de Valleseco

El área de Servicios Públicos sitúa la zona de baño de Los Charcos de Valleseco, inaugurada en marzo de 2024, como el punto negro del litoral de Santa Cruz debido al alto número de incidencias registradas entre el 1 de mayo y el 25 de agosto de este año. Así lo explicó el responsable del departamento municipal, a la luz del informe elaborado por los técnicos del servicio, que cifra en 300.000 euros el coste de los arreglos.

En el documento se indica que, en el período de cuatro meses citado, «se han detectado un total de 45 incidencias relativas al mobiliario, lo que equivale a una cada 2,5 días», es decir, un acto vandálico casi cada tres días, según explicó el concejal Carlos Tarife a la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien cuestionó si el también primer teniente de alcalde pretendía presentar este enclave como «la ciudad sin ley».

El debate político: vandalismo o mala ejecución

La preocupación por las anomalías en Los Charcos de Valleseco motivó una nueva pregunta del PSOE en la comisión de control celebrada el pasado viernes, siendo esta la segunda vez en menos de quince días que la zona de baño acaparaba la atención de la oposición. El grupo socialista insiste en aclarar si el deterioro responde al vandalismo o si se debe a una mala construcción o a la baja calidad de los materiales, tal y como insinuó hace dos semanas el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, quien sostuvo que «no todo ha sido vandalismo, tal y como se establece en los propios informes municipales».

A pregunta de la exalcaldesa socialista, el responsable de Servicios Públicos aseguró que Los Charcos de Valleseco no solo se ajusta a los datos del informe —un acto vandálico casi cada tres días—, sino que emplazó a la edil a consultar directamente a los usuarios para comprobar que se producen más incidentes de los que figuran en la documentación aportada a la oposición.

Qué dice el informe técnico

Patricia Hernández insistió en que el informe enumera cuarenta y cinco incidencias, pero solo cinco son detalladas como vandalismo. El documento describe estos casos, como el «vallado arrancado junto a las escalerillas de acceso al mar de la zona norte; los usuarios arrancan la valla para saltar al mar por ese lugar».

También recoge que se restituyeron cuatro parasoles con la estructura partida, mientras que la Autoridad Portuaria repuso barrotes verticales en zonas de barandillas que habían sido arrancados y doblados.

Asimismo, cita daños en las escaleras de acceso a las plataformas flotantes, instaladas por segunda vez por la Autoridad Portuaria y que «en la actualidad han sido partidas, no quedando ninguna en funcionamiento». También se repararon las lamas del vallado perimetral, arrancadas para acceder a instalaciones colindantes.

Medidas adoptadas

El Servicio de Mantenimiento de Espacios Públicos y Alumbrado ordenó a la empresa encargada del mobiliario público vallar la zona, cerrarla al uso y proceder a la reparación de todas las anomalías detectadas en barandillas, escaleras y pasamanos rotos o sueltos.

De cara al futuro, también se ha solicitado a la Policía Local adoptar medidas para evitar conductas inadecuadas en el uso de las instalaciones.

“Nos hemos acostumbrado a culpar a otros”

Mientras el concejal de Servicios Públicos insiste en que el vandalismo es la principal causa de los desperfectos, el grupo socialista recuerda que las cifras no se corresponden con «2,5 actos al día», como en algún momento se entendió o se difundió erróneamente. Además, advierte de que «nos hemos acostumbrado a señalar que la culpa es de otros».

Dado que la obra se finalizó hace un año y medio y han surgido diversas carencias, el PSOE plantea hasta qué punto estas responden a los materiales empleados o a fallos en la ejecución de la obra.

Defectos de material, según Vox

En la comisión de control anterior, el portavoz de Vox señaló que, en el caso del vallado interior y las escaleras de la plataforma, «las roturas se han producido por un defecto de fabricación o por problemas de resistencia de los materiales, según los técnicos».