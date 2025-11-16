El área de Movilidad instala plataformas para facilitar el acceso a las guaguas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acomete la instalación de las primeras plataformas de accesibilidad en 18 paradas de guaguas del municipio, una actuación que se desarrolla en los cinco distritos y que supone una inversión cercana a los 200.000 euros. Los trabajos, impulsados por el área de Movilidad y dirigidos por la concejala Evelyn Alonso, comenzaron el pasado viernes y está previsto que concluyan a comienzos del próximo año.

Compromiso con una ciudad inclusiva

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, destaca que esta intervención «forma parte del compromiso municipal para construir una Santa Cruz cada vez más inclusiva, con señalización adecuada para personas con movilidad reducida y para quienes presentan discapacidad visual».

El regidor subraya que desde Alcaldía se han dado instrucciones para asegurar que todos los proyectos, obras, servicios y suministros municipales cumplan de forma estricta con la normativa de Accesibilidad Universal.

Plataformas de 18 y 12 metros

En cuanto a la actuación, la concejala de Movilidad detalla que ya se están instalando plataformas de 18 metros, preparadas para guaguas articuladas, en cuatro paradas de la avenida Marítima y la avenida de Anaga. A estas se suma la plataforma ya operativa desde hace meses en la avenida Príncipes de España, en Ofra, que sirvió como prueba piloto.

El proyecto incluye también la colocación de otras catorce plataformas de doce metros, todas diseñadas para facilitar el acceso al transporte público a cualquier persona, independientemente de sus capacidades.

Un sistema modular y reciclado

Evelyn Alonso explica que el contrato contempla el suministro e instalación de un sistema modular cuya eficacia ha sido verificada tras la prueba desarrollada en Ofra.

Estas plataformas están compuestas por piezas que encajan entre sí como un puzle, permitiendo ajustarse a las características de cada parada. Están fabricadas con PVC cien por cien reciclado, disponen de pavimento direccional y de advertencia en color blanco, así como de rampas abatibles, bandas reflectantes perimetrales y un sistema de anclaje con varillas roscadas y resina química de dos componentes.

Una ciudad que avanza hacia la accesibilidad universal

Con esta actuación, Santa Cruz de Tenerife avanza en su objetivo de consolidarse como una ciudad accesible y comprometida con la movilidad sostenible y universal, incide el alcalde chicharrero.