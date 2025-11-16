El Distrito Anaga, capital de los presupuestos participativos

Anaga se sitúa como el distrito más avanzado en la ejecución de los Presupuestos Participativos 2024-2025, con un cumplimiento del 82% de las actuaciones decididas por los vecinos. A falta de tan solo tres proyectos que no han podido iniciarse por carecer aún de informes técnicos externos –preceptivos para su puesta en marcha–, el distrito dirigido por la concejala Gladis de León se sitúa a la cabeza del municipio en participación, gestión y ejecución.

Nuevos presupuestos participativos

La apertura de la nueva convocatoria de Presupuestos Participativos coincide así con un escenario especialmente favorable en Anaga, que no solo logra sacar adelante la mayoría de las obras priorizadas por sus habitantes, sino que demuestra, según la concejala, «que los vecinos y vecinas conocen mejor que nadie las necesidades de su entorno y que su voz es la que debe guiar la acción municipal». De León pone en valor el papel del personal técnico municipal, cuya labor define como «clave para la materialización de cada propuesta presentada por la ciudadanía».

Labor de coordinación

En el trabajo de campo, peleando para hacer valer las propuestas vecinales y que no se queden en una mera votación y por ende en una declaraciones de intenciones, el coordinador del distrito, Samuel Suárez, juega un papel fundamental para los proyectos elegidos se materialicen y sean una realidad.

Proyectos ejecutados

Los proyectos ejecutados abarcan desde pequeñas intervenciones de mejora urbana hasta actuaciones de accesibilidad, seguridad vial y puesta en valor de espacios públicos. Entre ellos se encuentran: la escalera de acceso desde la carretera de Igueste de San Andrés a las casitas de La Cruz, ya concluida; la baranda de la escalera de la Plaza de San Pedro, en Igueste, también finalizada; el resalto del paso de peatones junto al Bar El Chorro, ejecutado por Servicios Públicos; el cierre de la Plaza Manuel Cruz, conocida como la Plaza del Tanatorio de San Andrés: el paso de peatones y semáforo de la carretera de Taganana, ejecutado por el distrito; la actuación de recogida de aguas pluviales en la calle Saratoga, completada por Servicios Públicos; el adoquinado urbano de la plaza Isidoro Torres, ejecutado; la mesa de juegos de la Plaza de las Adelfas, ya instalada; el enfibrado del ‘Corbeta’, realizado por el distrito; la baranda de la Calle Goleta, en La Ladera; la mejora de la vía de acceso al pueblo de San Andrés, ejecutada por Movilidad, y el aparcamiento de Valleseco, en fase de ejecución.

Necesita mejorar

De León explica que «cada una de estas obras responde a necesidades que los vecinos detectan a diario: accesos más seguros, pequeñas reformas que marcan la diferencia o mejoras en espacios de encuentro comunitario»”.

Mientras tanto, tres iniciativas no han podido avanzar por razones ajenas al distrito: la reconducción de aguas en el camino al Cementerio de Igueste, pendiente de informe de Costas; el techo para el escenario de la plaza de San Pedro, aún a la espera del informe de Urbanismo; y el enlosetado de la calle Florida Tercera, que se ejecutará en 2026 después de recibir recientemente el visto bueno técnico.

Estrategia municipal

Los avances en Anaga se enmarcan en una estrategia municipal más amplia. Los Presupuestos Participativos 2023-2024, impulsados por el área de Participación Ciudadana, cuentan con 1.600.000 euros, de los cuales 250.000 euros forman parte de la Línea Ciudad, una nueva vía que permite financiar proyectos de ámbito cultural, social, educativo o de sensibilización en todo el municipio.

Cuatro proyectos insulares

Dentro de esta línea, ya se han ejecutado cuatro acciones de especial relevancia: la recuperación ecológica del bosque termófilo del Monte de Las Mesas, dirigida por la Fundación Santa Cruz Sostenible; el centro de interpretación del Semáforo y las Atalayas, impulsado por Cultura; la recuperación de variedades hortícolas y frutales tradicionales, también a cargo de la Fundación Santa Cruz Sostenible; una campaña de sensibilización sobre plantas exóticas invasoras, coordinada por el Servicio de Organización y Gobierno Abierto.

El resto de la inversión municipal, 1.350.000 euros, se destina íntegramente a proyectos en los cinco distritos, muchos de los cuales están en fase de ejecución.

Habla el anterior concejal de Participación Ciudadana

El concejal de Participación Ciudadana hasta los primeros días de septiembre, Javier Rivero, cuando le tomó el testigo Javier Caraballero, explica que una de las novedades más importantes de esta edición es la puesta en marcha de un boletín informativo, ya en su tercera entrega, que permite a la ciudadanía seguir en tiempo real el avance de cada proyecto aprobado.

Rivero subraya que algunos proyectos de la Línea Ciudad se desarrollan por primera vez en colaboración con otras administraciones, lo que «abre la puerta a intervenciones más ambiciosas».

El alcalde Bermúdez

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, considera que el modelo de Presupuestos Participativos «es ya una herramienta consolidada y ajena a cambios políticos», porque forma parte de la estructura municipal: «Son plurianuales, estables y están integrados en el presupuesto general, más allá de la voluntad de un gobierno concreto».

Participación vinculando y transparente

Con más de treinta proyectos municipales en marcha y una nueva convocatoria abierta, Santa Cruz refuerza su apuesta por una participación ciudadana vinculante y transparente. Anaga, se convierte así en un ejemplo de cómo la colaboración entre vecinos, técnicos y administración puede transformar los barrios desde la base, explica la concejala de Distito que agradece la implicación del personal.