Santa Cruz debe 7,2 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio
La demora en el pago a la empresa Atende se debe a la situación de interinidad que provoca el cambio en el modelo de gestión
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adeuda más de 7,2 millones de euros a Atende, empresa que presta el servicio de atención a domicilio del que se benefician unos 1.200 vecinos, en su mayoría en situación de dependencia. El montante final es el resultado de los impagos acumulados desde diciembre del pasado año, cuando la Concejalía de Atención Social inició la búsqueda de un nuevo modelo de gestión con el fin de mejorar esta prestación.
Un acuerdo irregular tras agotar las prórrogas
Hasta el 30 de noviembre del pasado año, la Corporación municipal realizó dos prórrogas y, al agotar esta posibilidad contemplada en el concurso, se decantó por un acuerdo de extensión irregular. En aras de garantizar el control de este dinero, el área que dirige Charín González solicitó el informe del Consejo Consultivo de Canarias, que dio luz verde al abono de las dos primeras facturas, por valor cada una de 660.000 euros.
El Consultivo avala el pago, pero afea los métodos
Dicho órgano reconoció el derecho de Atende a cobrar por los servicios efectivamente prestados, si bien reprochó el uso habitual de revisiones de oficio para pagar facturas sin contrato vigente, «lo que vulnera los principios de publicidad, concurrencia y transparencia», advirtió en un informe.
Choque político en la Comisión de Control
En la Comisión de Control celebrada ayer, la portavoz socialista, Patricia Hernández, solicitó la comparecencia de Charín González para conocer la situación del expediente de revisión de oficio de la continuidad del servicio, aprobado por el Consejo Rector el 28 de noviembre de 2024.
«El plazo expira este sábado (por hoy) y, al coincidir con fin de semana, tiene hasta el lunes de margen. Nos tiene que avisar con 48 horas de antelación. ¿Cuándo lo va a hacer?».
El área de Asuntos Sociales defiende su gestión
Al término de la sesión, la concejala explicó que el informe del Consejo Consultivo permite el abono de las facturas sin necesidad de un nuevo trámite. González pidió a la portavoz socialista que deje de «torpedear» sus planes y compare la situación con la de La Laguna o Las Palmas, «donde el PSOE ha puesto en peligro la continuidad de esta cobertura».
El PSOE cuestiona que se esté prestando el servicio
Patricia Hernández advirtió que la lista de espera disminuyó porque se reconoció la prestación, pero que la empresa no ha empezado a dar el servicio, condicionado al pago de la deuda.
«No le interesa que Santa Cruz vaya bien», le reprochó la concejal de Asuntos Sociales a Hernández.
Hasta un año de espera por el trabajador social
La oposición socialista no le dio tregua a la concejala de Atención Social. De las cinco comparecencias, tres fueron de Charín González. Alana Chinea, del PSOE, denunció que personas en situación de vulnerabilidad se vean obligadas a esperar hasta un año para conseguir una cita con el trabajador social, tras recriminar que el teléfono para la atención de estos casos está externalizado y no es atendido por el personal de Acción Social. Charín González negó la mayor y aseguró que, ante las urgencias, se presta atención inmediata, derivando al demandante a su trabajador de referencia. En el fragor del debate entre Charín González y Alana Chinea tuvo lugar un rifirrafe de primero de Servicios Sociales: «¿Qué es una urgencia?», preguntaba la socialista a quien fue su compañera de clase, quien llegó a rebajar la inmediatez de la intervención si se trata de un lanzamiento dentro de un mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
- Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes
- Santa Cruz recupera el 'mamotreto' del barranco de Santos tras 15 años en tierra de nadie
- Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz
- Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife
- El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública
- Tirón de orejas de los artistas canarios al Ayuntamiento de Santa Cruz por el proyecto para embellecer la Rambla
- Juani Padilla, director artístico y mentor de Desbocados, quinta murga que no sale al Carnaval de Tenerife: 'todavía no lo asimilo