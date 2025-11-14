Santa Cruz debe 7,2 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adeuda más de 7,2 millones de euros a Atende, empresa que presta el servicio de atención a domicilio del que se benefician unos 1.200 vecinos, en su mayoría en situación de dependencia. El montante final es el resultado de los impagos acumulados desde diciembre del pasado año, cuando la Concejalía de Atención Social inició la búsqueda de un nuevo modelo de gestión con el fin de mejorar esta prestación.

Un acuerdo irregular tras agotar las prórrogas

Hasta el 30 de noviembre del pasado año, la Corporación municipal realizó dos prórrogas y, al agotar esta posibilidad contemplada en el concurso, se decantó por un acuerdo de extensión irregular. En aras de garantizar el control de este dinero, el área que dirige Charín González solicitó el informe del Consejo Consultivo de Canarias, que dio luz verde al abono de las dos primeras facturas, por valor cada una de 660.000 euros.

El Consultivo avala el pago, pero afea los métodos

Dicho órgano reconoció el derecho de Atende a cobrar por los servicios efectivamente prestados, si bien reprochó el uso habitual de revisiones de oficio para pagar facturas sin contrato vigente, «lo que vulnera los principios de publicidad, concurrencia y transparencia», advirtió en un informe.

Choque político en la Comisión de Control

En la Comisión de Control celebrada ayer, la portavoz socialista, Patricia Hernández, solicitó la comparecencia de Charín González para conocer la situación del expediente de revisión de oficio de la continuidad del servicio, aprobado por el Consejo Rector el 28 de noviembre de 2024.

«El plazo expira este sábado (por hoy) y, al coincidir con fin de semana, tiene hasta el lunes de margen. Nos tiene que avisar con 48 horas de antelación. ¿Cuándo lo va a hacer?».

El área de Asuntos Sociales defiende su gestión

Al término de la sesión, la concejala explicó que el informe del Consejo Consultivo permite el abono de las facturas sin necesidad de un nuevo trámite. González pidió a la portavoz socialista que deje de «torpedear» sus planes y compare la situación con la de La Laguna o Las Palmas, «donde el PSOE ha puesto en peligro la continuidad de esta cobertura».

El PSOE cuestiona que se esté prestando el servicio

Patricia Hernández advirtió que la lista de espera disminuyó porque se reconoció la prestación, pero que la empresa no ha empezado a dar el servicio, condicionado al pago de la deuda.

«No le interesa que Santa Cruz vaya bien», le reprochó la concejal de Asuntos Sociales a Hernández.