El restaurante de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sirven los mejores churros de pescado de la isla

Hay espacios culinarios que se convierten en lugares imprescindibles a los que quieres volver una y otra vez. En la gastronomía hay muchos establecimientos que se caracterizan en distintos tipos de cocina, pero no todos consiguen marcan la diferencia.

Esto también ocurre en la isla de Tenerife, donde el bar Los Churritos (Casa Fernando), situado en el municipio de San Andrés, lleva más de medio siglo sirviendo lo que muchos consideran los mejores churros de pescado de Canarias.

Lo que empezó en los años 70 en una caseta de madera junto a la gasolinera Mobil, se ha convertido en un templo gastronómico donde solo importa el sabor y frescor de los productos marinos.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudado en probarlo y ofrecer su experiencia entre sis seguidores.

Un rebozado que ha marcado la historia y más características

La receta original se mantiene desde hace más de 50 años, y lo más sorprendente es que nadie ha conseguido imitarla.

Otra de las características de este bar es su tamaño, ya que cuenta con tan solo cinco mesas en el interior y alguna más en la terraza. Por eso las colas son habituales, y más en hora punta.

Su fama se ha expandido por toda la isla, tanto que los turistas no dudan en ir a probar lo que está considerado como un imprescindible de la zona. Además, el local ha sido reconocido con un Solete de la Guía Repsol, que lo destaca como una parada imprescindible de la gastronomía canaria.

Una carta corta pero con los imprescindibles

El éxito de Los Churritos se debe a su sencillez, su menú solo incluye los imprescindibles para disfrutar de una buena comida cerca del mar.

Churros de pescado

Pulpo guisado

Atún

Calamares

Papas arrugadas con mojo

Casa Fernando / TripAdvisor

El cásico bar sigue siendo todo un éxito, ya que todo es fresco, casero y elaborado al momento. Cada ración de churros se fríe bajo pedido, para que llegue caliente, suave y con el mítico rebozado que los caracteriza.

El secreto del rebozado, proporciona una textura tierna, sabrosa y se deshace en la boca, la clave está en la mezcla que utilizan para que el rebozado permanezca la esencia en cada bocado.

Horario y ubicación

El local se encuentra en la calle Dique, 1, San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), a solo unos metros de la playa de Las Teresitas.

Abre de lunes a viernes de 11:00 a 17:00, mientras que los sábados y domingos cierra por descanso del personal. Las colas son muy comunes en el establecimiento debido a su horario reducido y la calidad de sus productos.