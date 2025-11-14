El restaurante de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sirven los mejores churros de pescado de la isla
Más de 50 años de historia y un rebozado que nadie ha conseguido imitar
Hay espacios culinarios que se convierten en lugares imprescindibles a los que quieres volver una y otra vez. En la gastronomía hay muchos establecimientos que se caracterizan en distintos tipos de cocina, pero no todos consiguen marcan la diferencia.
Esto también ocurre en la isla de Tenerife, donde el bar Los Churritos (Casa Fernando), situado en el municipio de San Andrés, lleva más de medio siglo sirviendo lo que muchos consideran los mejores churros de pescado de Canarias.
Lo que empezó en los años 70 en una caseta de madera junto a la gasolinera Mobil, se ha convertido en un templo gastronómico donde solo importa el sabor y frescor de los productos marinos.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudado en probarlo y ofrecer su experiencia entre sis seguidores.
Un rebozado que ha marcado la historia y más características
La receta original se mantiene desde hace más de 50 años, y lo más sorprendente es que nadie ha conseguido imitarla.
Otra de las características de este bar es su tamaño, ya que cuenta con tan solo cinco mesas en el interior y alguna más en la terraza. Por eso las colas son habituales, y más en hora punta.
Su fama se ha expandido por toda la isla, tanto que los turistas no dudan en ir a probar lo que está considerado como un imprescindible de la zona. Además, el local ha sido reconocido con un Solete de la Guía Repsol, que lo destaca como una parada imprescindible de la gastronomía canaria.
Una carta corta pero con los imprescindibles
El éxito de Los Churritos se debe a su sencillez, su menú solo incluye los imprescindibles para disfrutar de una buena comida cerca del mar.
- Churros de pescado
- Pulpo guisado
- Atún
- Calamares
- Papas arrugadas con mojo
El cásico bar sigue siendo todo un éxito, ya que todo es fresco, casero y elaborado al momento. Cada ración de churros se fríe bajo pedido, para que llegue caliente, suave y con el mítico rebozado que los caracteriza.
El secreto del rebozado, proporciona una textura tierna, sabrosa y se deshace en la boca, la clave está en la mezcla que utilizan para que el rebozado permanezca la esencia en cada bocado.
Horario y ubicación
El local se encuentra en la calle Dique, 1, San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), a solo unos metros de la playa de Las Teresitas.
Abre de lunes a viernes de 11:00 a 17:00, mientras que los sábados y domingos cierra por descanso del personal. Las colas son muy comunes en el establecimiento debido a su horario reducido y la calidad de sus productos.
- Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
- Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes
- Santa Cruz recupera el 'mamotreto' del barranco de Santos tras 15 años en tierra de nadie
- Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz
- Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife
- El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública
- Tirón de orejas de los artistas canarios al Ayuntamiento de Santa Cruz por el proyecto para embellecer la Rambla
- Juani Padilla, director artístico y mentor de Desbocados, quinta murga que no sale al Carnaval de Tenerife: 'todavía no lo asimilo