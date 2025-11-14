Plan para recuperar 280 negocios de la Rambla y el barrio Salamanca en Santa Cruz de Tenerife
Escaparatismo, interiorismo, técnicas de venta, marketing digital y sostenibilidad son las pautas para revitalizar el comercio
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla el proyecto para impulsar la modernización del comercio en las zonas de Rambla y Salamanca, iniciativa que combina digitalización, formación, sostenibilidad y dinamización urbana. El alcalde, José Manuel Bermúdez, presentó ayer el Plan de Transformación del Comercio de ambas áreas, que calificó como «un proyecto pionero» destinado a revitalizar el tejido comercial y mejorar la competitividad de los negocios locales.
Un plan activo desde septiembre
El plan –ejecutado por la Sociedad de Desarrollo y cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Feder Canarias 2021–2027– está operativo desde septiembre y se prolongará hasta el próximo enero. Según el alcalde, beneficiará a más de 280 establecimientos emplazados en dos zonas, que suman más de 600 negocios censados y 270 locales susceptibles de reactivación.
Cinco áreas de actuación simultáneas
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que el proyecto se articula en cinco áreas de trabajo que avanzan de manera simultánea: diagnóstico del punto de venta, Plan de Acción Operativo, reactivación de locales comerciales vacíos, itinerarios comerciales y mentorías especializadas.
Primeros resultados del plan
Hasta la fecha, el Plan de Transformación del Comercio muestra resultados: 135 diagnósticos personalizados, 38 negocios acompañados con mentorías, 60 locales en proceso de reactivación, 180 profesionales en el LAB Comercial y más de 20 actividades de dinamización urbana previstas hasta diciembre.
Diagnóstico del Punto de Venta
El Diagnóstico del Punto de Venta ha permitido detectar áreas de mejora en escaparatismo, interiorismo, técnicas de venta, marketing digital y sostenibilidad.
Reactivación de locales vacíos
Uno de los ejes destacados es la reactivación de locales vacíos, que conecta a propietarios con emprendedores mediante un directorio digital que ya reúne a más de 60 espacios disponibles, con información sobre precios, accesibilidad o potencial del negocio. Para reforzar estos locales, artistas canarios intervendrán en una decena de escaparates en la iniciativa ‘Escaparates con impacto’.
Impulso al emprendimiento y dinamización
Además, se seleccionará a 30 emprendedores para recibir formación y acompañamiento especializado que facilite su instalación en estas zonas comerciales. El plan también apuesta por actividades de dinamización directa a través de Itinerarios Comerciales.
