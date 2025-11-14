Nuevo servicio para analizar el agua en Santa Cruz: incluye la detección de legionela

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado esta semana la contratación, por un presupuesto de 176.657 euros, de un servicio «especializado» de asistencia técnica para la toma de muestras y el control analítico de las aguas de consumo humano, de baño y de otras naturaleza en el municipio chicharrero. Este contrato incluirá, incluso, la realización de pruebas complementarias para la detección de legionela, entre otras prestaciones.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con esta inversión municipal, el Ayuntamiento chicharrero refuerza el control de la calidad del agua de consumo y de las playas, «en definitiva, la seguridad sanitaria».

Controles

El concejal responsable del área de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que este nuevo servicio permitirá realizar 216 puntos de control anuales en las 39 redes de abastecimiento municipales, incluyendo instalaciones públicas y privadas, fuentes, bebederos y «otros puntos considerados de especial vigilancia».

Asimismo, el contrato incluye los análisis de calidad de las aguas de las playas del municipio chicharrero, tanto en lo que respecta a parámetros microbiológicos como físico-químicos, de acuerdo a la normativa estatal vigente.

Tuberías

El también primer teniente de alcalde de Santa Cruz apunta que, en el marco de este nuevo contrato, también se llevarán a cabo análisis físico-químicos y microbiológicos del agua destinada al consumo humano, distribuyendo el muestreo en un 50% en tuberías metálicas y el otro 50% en tuberías plásticas, y «contemplando, además, la posibilidad de realizar pruebas complementarias para la detección de Legionella spp, en caso de que se considere necesario».

Playas

En cuanto a las aguas de las playas y zonas de baño de Santa Cruz de Tenerife, manifiesta Carlos Tarife, se analizarán de forma periódica parámetros microbiológicos como Escherichia coli y Enterococos intestinales. «Y cuando se precise, se ampliarán los estudios a parámetros físico-químicos, como pH, sólidos en suspensión, nitrógeno total, DBO5, DQO o fósforo total, garantizando así el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y sanitaria», afirma el concejal de Servicios Públicos.

El nuevo contrato establece que los laboratorios y los métodos de análisis utilizados deberán contar con la acreditación técnica y sanitaria correspondiente, garantizando que todos los controles se realicen bajo los estándares oficiales de calidad y seguridad.