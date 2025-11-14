El Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife pasará por el cirujano plástico

El particular Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife, situado en la rotonda de la avenida de Los Majuelos, en el Distrito Suroeste, recuperará en breve su nariz. Así lo anuncia el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, quien señala que el Ayuntamiento de la capital destinará unos 7.000 euros a la restauración de este característico elemento del gigante blanco.

A mediados de octubre, esta curiosa escultura, que el artista checo Jiri Georg Dokoupil cedió a Santa Cruz de Tenerife a principios de los años 90, perdió su ‘zanahoria’. El desgaste de este elemento, por el paso del tiempo, provocó su caída y el Consistorio se le encontró en el suelo.

La escoba y el caldero

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio informa de que la nariz será restaurada y se volverá a colocar en la enorme cabeza del Muñeco de Nieve de Los Majuelos. Asimismo, y según indica Javier Rivero, el Ayuntamiento chicharrero aprovechará esta intervención para mejorar tanto la escoba de la escultura como el caldero que se utiliza como sombrero.

Remodelación de la avenida de Los Majuelos

Estas actuaciones se realizarán a corto plazo, una vez que el Consistorio de Santa Cruz obtenga la autorización del autor de la escultura para intervenir en ella. Pero éstas nos serán las únicas mejoras a las que se someterá el Muñeco de Nieve de la capital. El edil nacionalista recuerda que el proyecto de remodelación de la avenida de Los Majuelos incluye, entre sus actuaciones, la restauración completa de la escultura y la transformación del entorno en el que se ubica.

Infografía de la transformación de la rotonda del Muñeco de Nieve de Los Majuelos. / El Día

«El Muñeco de Nieve de la rotonda de Los Majuelos, que actualmente es inaccesible y se encuentra rodeado por jardines, se convertirá en un atractivo más de la ciudad, que los ciudadanos podrán tocar. La rotonda se transformará en un lugar de esparcimiento y estancia, que estará rodeado por un circuito de running», explica el concejal responsable de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio.

Javier Rivero comenta, con respecto al proyecto de remodelación integral de la avenida de Los Majuelos, que su redacción estará finalizada en febrero del año que viene. La previsión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es que las obras de esta ambiciosa actuación, que supondrá una inversión estimada de 4,5 millones de euros, comience antes de que finalice el actual mandato.

La Rambla del Suroeste

El edil aprovecha para destacar que, con este proyecto, el paseo peatonal de la avenida de Los Majuelos, que actualmente es un espacio degradado, se convertirá en la Rambla del Suroeste, en un lugar «atractivo y accesible». Sus usos principales serán el paseo, el deporte y la convivencia vecinal, asevera Rivero. El ancho actual de 10 metros se distribuirá entre los 6,30 metros destinados al uso peatonal y 1,75 metros de jardinera por cada lado.

Las obras se centrarán, en concreto, en el tramo comprendido entre la carretera de El Sobradillo y Tíncer (TF-272). La rotonda del Muñeco de Nieve «será el centro neurálgico de la actividad saludable de la nueva Rambla del Suroeste», afirma el concejal. Ésta contará con diferentes espacios, como una pista de running, una zona de estancia junto a la escultural, pérgolas para proporcionar sombra, juegos de equilibrio y escalada, e instalaciones de calistenia y de parkour, entre otras.

El proyecto también incluirá, además de la rehabilitación completa de la escultura del Muñeco de Nieve, la creación de nuevos espacios verdes y de zonas de sombra, y el reacondicionamiento de la plaza de Las Nieves. «Se crearán trece espacios diferenciados a lo largo de la avenida para poder generar actividad lúdica, de descanso y también de juego», concluye el concejal Javier Rivero.