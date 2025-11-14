Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Ni Bad Bunny se quiso perder la noche de este viernes 14 de noviembre el ‘Baile del Cartel’, donde se desveló la obra que promocionará el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado a los Ritmos Latinos.

El equipo de dirección, formado por Paula Álvarez, directora de las galas infantil y de mayores, y Yeray Piñero, responsable de los concursos, diseñó una obertura musical para la puesta de largo del cartel anunciador, que se desarrolló en la Plaza de la Iglesia de La Concepción.

Presentación del cartel anunciador del Carnaval 2026 / Andrés Gutiérrez

Asistentes y artistas

Junto a más de mil quinientos asistentes, se presentaron una quincena de ‘personajes de cartón pluma’ que representan el motivo de la próxima edición, alternando artistas foráneos y locales: Anaé, Milly Quezada, Jadel, Celia Cruz, Las K-Narias, Pepe Benavente, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Shakira, Gilberto Santa Rosa, Gloria Estefanía y El Morocho.

Poco después de las 20:30 horas, sobre el escenario se vivió un frenesí de bandas sonoras del hit parade más carnavalero, con himnos como La Bilirrubia, Tu Sonrisa, Si antes te hubiera conocida, Si me dejas no vale, Para darte mi vida, Llorarás, Mentirosa, Baile inolvidable, Mi Tierra, Cuando Acaba el placer, La Rebelión, La Morocha, Marejada, y bajo una lluvia de confetis… La vida es un Carnaval.

El maestro de ceremonias

Como maestro de ceremonia, Alexis Hernández fue el encargado de marcar la cuenta atrás para desvelar cuál de los cinco carteles finalistas ganó la votación final, que combina 40% del jurado oficial y 60% de los apoyos emitidos en la web de Fiestas.

El cartel ganador

¡El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene cartel anunciador! La obra “Es más bello vivir bailando”, es del joven diseñador palmero Héctor Expósito, el más joven de los cinco finalistas seleccionados entre 62 propuestas.

El concurso registró récord de participación, no solo por el número de obras presentadas sino también por los votantes únicos desde diferentes IP: 19.886 personas.

Evolución de votos en concursos anteriores:

2021: 3.380 votos

2023: 8.399 votos

2024: 11.509 votos

Inspiración y motivos

El título de la obra ganadora, “Es más bello vivir bailando”, reivindica a Celia Cruz como musa y talismán del artista, al igual que ocurrió con Arón Morales hace dos ediciones.

Celia Cruz se repite como motivo principal del cartel, dando el “pase de oro” a Héctor Expósito, que se impuso a dos artistas que ya habían disfrutado del éxito: el fotógrafo y publicista Alfonso Bravo, autor del cartel de 2012, y Arón Morales.

La propuesta de Expósito se destacó frente a la revolucionaria obra de Alfonso Bravo, que había sorprendido con una “cara amarilla” generada y animada con Inteligencia Artificial.

Proceso del concurso

El concurso comenzó el 22 de julio, recuperando el formato público tras la designación directa de la pasada edición. Este año se implementó un formato mixto, donde la votación popular representaba el 60% y el jurado oficial el 40%.

Obras finalistas:

“Es más bello vivir bailando” – Héctor Expósito “El mismo latido” – Alfonso Bravo “Don Cartón Pintado” – Juliana Serrano “Tumbao y Son” – Lía de Paz “Desde bien lejitos vengo” – Arón Morales

Cada finalista recibió mil euros para desarrollar la propuesta completa de imagen corporativa. La votación popular estuvo abierta del 20 al 30 de octubre.

La IA sorprende, pero no vence

En la valoración del jurado oficial, la obra de Alfonso Bravo destacó por su figura amarilla, vibrante y rítmica, acompañada incluso de una canción creada con IA. Sin embargo, la votación popular favoreció la obra de Héctor Expósito, inspirada en Celia Cruz, símbolo eterno del Carnaval chicharrero desde el récord Guinness de 1987.

Curiosidades del concurso

Presencia de autores con experiencia ganadora: Alfonso Bravo (2012) y Arón Morales (2024).

(2012) y (2024). Juventud del ganador: Héctor Expósito, 26 años, el finalista más joven de este año, con un premio de 12.000 euros.

El ‘Baile del Cartel’

El acto, ya consolidado como antesala festiva del Carnaval, se celebró en la Plaza de la Iglesia, con la actuación de Manny Cruz y varias orquestas que repasaron clásicos hasta la medianoche.

Jurado oficial

El jurado estuvo compuesto por:

Alejandro Tosco, artista plástico

Patricia Delgado, artista gráfica

Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente

Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval 2025

Leo Martínez, diseñador de moda y vestuario escénico

Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026

Paula Álvarez, profesional de marketing y comunicación, directora artística del Carnaval 2026

Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del Carnaval 2026

Presidente con voz pero sin voto: Javier Caraballero, concejal y presidente de Fiestas de Santa Cruz.