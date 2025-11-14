El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se juega esta noche el cartel anunciador a ‘cara o cruz’

Santa Cruz de Tenerife conocerá hoy, viernes, a las 20:30 horas, el cartel anunciador del Carnaval 2026, que estará dedicado a los Ritmos Latinos. Finaliza así el proceso de elección de la obra que promocionará las próximas carnestolendas y que se inició el pasado 22 de julio.

La capital tinerfeña recupera así el concurso de elección del cartel, después de que en la pasada edición se eligiera por designación directa. En esta oportunidad, la organización que dirige Javier Caraballero estrena formato. Desde julio al 19 de septiembre se presentaron un total de 62 propuestas de diferentes técnicas.

El alto número de alternativas artísticas supone un considerable aumento respecto a ediciones anteriores; sirva de ejemplo las dieciséis que concursaron en la última votación popular convocada para designar el reclamo de 2024.

Un jurado con firmas destacadas

La organización designó a un jurado oficial, integrado por Alejandro Tosco, artista plástico y referente del arte contemporáneo; Patricia Delgado, artista gráfica especializada en grabado, ilustración y artes gráficas; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025; Leo Martínez, diseñador de moda y vestuario escénico, referente del Carnaval y la alta costura en Tenerife; Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026; Paula Álvarez, profesional de marketing y comunicación, también directora artística del Carnaval 2026; y Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del Carnaval 2026, actuando como presidente, con voz pero sin voto, Javier Caraballero, concejal y presidente de Fiestas de Santa Cruz.

El tribunal seleccionó cinco obras finalistas, y sus autores recibieron mil euros para desarrollar la adaptación de su imagen corporativa, que se utilizará en todos los soportes: cartelería, entradas, rótulos y cabeceras.

Los cinco magníficos

Los ‘cinco magníficos’ son: “El mismo latido”, en el que predomina una cara amarilla, obra de Alfonso Bravo; “Es más bello vivir bailando”, de Héctor Expósito, que se inspira en el rostro de Celia Cruz; “Don Cartón Pintado”, de Juliana Serrano; “Tumbao y Son”, de Lía de Paz; y “Desde bien lejitos vengo”, de Arón Morales.

Los cinco finalistas tuvieron veinte días naturales, hasta el 18 de octubre, para presentar su desarrollo de la imagen corporativa. La víspera de la apertura del plazo de votación popular, que se desarrolló del 20 al 30 de octubre, el jurado oficial se reunió para puntuar las cinco propuestas. En el nuevo formato que se aplica esta edición, el voto del jurado supone el 40% del total de la puntuación.

Cara amarilla contra Celia Cruz

En esta fase, ‘la cara amarilla’ de Alfonso Bravo barrió en la deliberación del tribunal oficial. Pero las espadas seguían en alto, dado que la votación popular por internet suponía el restante 60% de la valoración.

Aunque sin datos oficiales de los apoyos registrados en la web de la organización, la propuesta de Héctor Expósito, que se inspira en el rostro de Celia Cruz, parte como favorita en la votación popular junto con la obra hecha con cartón de la polifacética artesana Juliana Serrano.

Así las cosas, el cartel del Carnaval anunciador de la capital tinerfeña 2026 se ‘juega’ a cara o cruz: la revolucionaria cara amarilla, que hace bailar hasta a las esculturas al ritmo de una canción también creada por Inteligencia Artificial, de Alfonso Bravo; o una propuesta segura: Celia Cruz, la reina de la salsa y también de la fiesta chicharrera desde que en 1987 hizo historia, cuando la ciudad conquistó el récord Guinness del baile más multitudinario celebrado en la calle, con más de 250.000 personas.

Dos curiosidades del proceso

Entre los cinco finalistas, dos artistas que ya han degustado las mieles del éxito: el diseñador gráfico y fotógrafo Alfonso Bravo, autor del cartel anunciador del Carnaval 2012 por designación directa en época del anterior alcalde, Miguel Zerolo; y Arón Morales, polifacético artista y director musical y diseñador este año de la retornada murga infantil Bambas, que acuñó el reclamo elegido para la edición 2024 en la última votación popular celebrada hasta ahora, y que precisamente trae al recuerdo a Celia Cruz.

La otra curiosidad: el rostro de la reina de la salsa sirve de inspiración para el diseñador gráfico palmero Héctor Expósito, quien, a sus 26 años, es el finalista más joven de los cinco autores que están pendientes esta noche a ver si su obra es la elegida para promocionar el próximo Carnaval, fiesta de Interés Turístico Internacional, un privilegio que viene acompañado de un premio de 12.000 euros.

El ‘baile del cartel’

Esta noche se desvelará la obra ganadora, resultante de la suma de la votación del jurado oficial y el concurso en la web de la organización. Para ello, Fiestas de Santa Cruz organiza por tercer año el ‘baile del cartel’, que se constituye ya en tradición como adelanto de las verbenas del Carnaval.

La cita se prolongará hasta la medianoche en la plaza de la iglesia y contará con la actuación de Manny Cruz, cantante dominicano de merengue, autor de canciones como “Imaginarme sin ti” o “Sabes enamorarme”, que estará acompañado por una orquesta con los solistas David Afonso y Jeannete La Cubanísima, y la Orquesta Revelación, que harán un recorrido por los ‘himnos’ del hit parade del Carnaval.

Cuenta atrás para el Carnaval 2026

Con la presentación del escenario que se instalará en el recinto ferial para galas y concursos y la celebración días atrás del sorteo que deparó el orden de actuación en los diferentes certámenes, solo resta que el viernes 16 de enero arranque la edición dedicada a los Ritmos Latinos.