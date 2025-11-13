La Policía de Santa Cruz necesita chalecos antibalas: más de 350.000 euros para garantizar su seguridad

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife necesita nuevos chalecos antibalas. El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Seguridad, ha reconocido que es necesario sustituir los elementos de protección que se encuentran deteriorados. Asimismo, ha señalado que algunas agentes carecen de estos chalecos porque en su momento se cometieron errores de fabricación. Ante esta situación, la Junta de Gobierno local ha aprobado la licitación, por un presupuesto de más de 350.000 euros, para un contrato de suministro de chalecos policiales (antibalas, corte y punzón).

Además, y según señala el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, este contrato no sólo permitirá la sustitución de los actuales chalecos antibalas, que pudieran estar deteriorados, sino que también facilitará esta dotación a los nuevos agentes que se han incorporado a la plantilla de este cuerpo policial. "Con la incorporación de este material seguimos velando por la seguridad de nuestros agentes en el ejercicio de su trabajo, de forma que se cubran tanto las necesidades de los hombres y de las mujeres de la Policía Local que ya forman parte de la plantilla, como de los nuevos miembros que se incorporarán próximamente", manifiesta el regidor.

Uno de los chalecos que utiliza la Policía Local de Santa Cruz. / El Día

Por su parte, la concejala responsable del área de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, detalla que esta contratación se enmarca dentro del plan de acción para la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que "se complementan con otras acciones dirigidas a dotarlos del material necesario para el desarrollo de su trabajo".

La edil resalta que los chalecos que comprará el Consistorio chicharrero cumplen con los requisitos técnicos necesarios para mitigar el posible impacto de proyectiles, "aunando además características que también evitan cortes con armas blancas o punzones". "Esta adquisición, de una prenda esencial para los agentes en el ejercicio de sus funciones, también vendrá acompañada de las correspondientes fundas adecuadas para su conservación y mantenimiento", indica Gladis de León.

Plazo

Una vez se resuelva el procedimiento de adjudicación de este contrato de suministro, la empresa que se haga cago del mismo dispondrá de un plazo máximo de tres meses para entregar los chalecos, una vez que la propia Policía Local le facilite el tallaje individual de los agentes. En el expediente de licitación se contemplan las prescripciones técnicas necesarias que debe cumplir este material y las cláusulas administrativas particulares.

Sindicato

El sindicato policial CSIF solicita al Ayuntamiento capitalino que esta compra se produzca lo antes posible, "para que los chalecos lleguen cuanto antes". "En las últimas adquisiciones, se dejaron a compañeras sin estos elementos de protección, por lo que éstas han tenido que prestar servicio en las vías públicas más expuestas que los agentes masculinos". Asimismo, este sindicato comenta que, ahora mismo, no hay chalecos para los agentes que se incorporarán a la plantilla una vez finalicen las oposiciones que se están celebrando actualmente, para 26 plazas. "En Las Palmas de Gran Canaria, los polícias en práctica que no tenían chalecos no salieron a la calle", apunta el CSIF.