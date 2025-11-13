Los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, de nuevo disponibles
El Ayuntamiento licitará en diciembre la explotación de estos quioscos, otorgando una concesión por un plazo de cuatro años
En unos meses, los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, volverán a estar disponibles. El Boletín Oficial de Canarias (BOC)publicó ayer el anuncio con el que el Ayuntamiento chicharrero solicita a Costas autorización para volver a licitar la explotación de estos quioscos. El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, señala que la previsión del Consistorio es que la licitación de los chiringuitos de Las Teresitas se produzca en diciembre, «pues en enero finalizan las concesiones actuales».
Javier Rivero reconoce que los plazos están muy ajustados, por lo que, «teniendo en cuanto los trámites que conlleva un procedimiento de licitación», no descarta que se tengan que prorrogar algunos meses las concesiones actuales. El concejal de Patrimonio recuerda que éstas son de cuatro años.
En concreto, con el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias, se somete a información pública la solicitud de autorización realizada a la Dirección General de Costas, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a los servicios de temporada para el periodo 2026-2030, en la playa de Las Teresitas.
Durante un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de hoy, los interesados podrán consultar el proyecto que sirve de base a esta solicitud del Ayuntamiento chicharrero, a través de la página web del la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dentro del espacio dedicado a la información pública en Costas.
También podrá ser examinado, previa cita, en las oficinas de la citada consejería, en el Edificio de Usos Múltiple I, en el número 35 de la avenida de Anaga, de 9:00 a 14:00 horas. Durante este plazo podrán formularse las alegaciones que se estimen oportunas.
