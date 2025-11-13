El cementerio Traslarena entierra la valla de la vergüenza

Dos años y seis días después de la histórica asamblea vecinal en San Andrés, convocada por el director general de Patrimonio Histórico y Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, con los vecinos del pueblo de pescadores, se procedió a la retirada de la valla publicitaria que durante décadas se levantaba junto al muro que delimitaba el camposanto con la playa de Las Teresitas.

La eliminación de la valla, que incluyó mensajes variopintos, responde a una vieja demanda de los habitantes de San Andrés. Marco Cova, dirigente vecinal de la asociación El Pescador y uno de los principales artífices de este logro, explica que «a falta de unos retoques, lo mayor y más importante de la rehabilitación del cementerio de Traslarena está acabado».

“Era ahora o quizás nunca”

Cova recuerda que «en junio se iniciaron unas obras que han supuesto para San Andrés y Anaga una garantía de conservación de una parte trascendental de su patrimonio. Así lo entendemos desde la AV El Pescador».

El cementerio viejo de San Andrés, con la última valla publicitaria antes de que se retirara este soporte el 7 de noviembre. / Andrés Gutiérrez

El dirigente vecinal considera que “el tren pasó en el momento justo en que tenía que pasar”. «Era ahora o quién sabe si no hubiera sido nunca. El destino colocó a las personas adecuadas en los lugares donde debían estar. Se alinearon los astros y surgió el milagro por el que tantas veces clamó el pueblo de San Andrés», expone en referencia al empeño de Miguel Ángel Clavijo, que hizo suya esta batalla con la complicidad de la concejala del Distrito Anaga, Gladis de León.

Una ofensa que desaparece

La valla publicitaria «se había constituido desde el minuto cero como una falta de respeto hacia nosotros como pueblo».

El dirigente vecinal sostiene que «no tenía sentido alguno rehabilitar un cementerio como Traslarena y mantener ese insulto a la historia que representaba una valla que llevábamos años denunciando».

Cementerio de Traslarena, en San Andrés, desde el acceso, ya rehabilitado por el Gobierno de Canarias. / Andrés Gutiérrez

Cova resalta que «se ha cumplido con lo acordado y ha dejado de existir». «Ahora no hay nada que estropee esa belleza antigua, única y natural. Los vecinos estamos satisfechos y felices porque ha primado la lógica y la razón; era incomprensible que eso continuara ahí».

Un logro vecinal y patrimonial

La concejala de Anaga trasladó su satisfacción por el logro de un proyecto con más valor sentimental y patrimonial que coste real, mientras que el director general relegó el protagonismo del éxito a la implicación de los vecinos y prefirió esperar a la colocación de una placa con el nombre de todos los allí enterrados, así como a la edición de un libro que pondrá a salvo el patrimonio de San Andrés.