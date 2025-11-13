Averías en alumbrado y en semáforos: así fue el paso de la borrasca 'Claudia' en Santa Cruz de Tenerife

El paso de la borrasca Claudia por la capital tinerfeña apenas ha dejado una quincena de incidencias, la mayoría relacionadas con averías en el alumbrado público y en las instalaciones semafóricas, según ha informado el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) de Santa Cruz de Tenerife.

Hasta las 07:00 horas de este jueves, las principales actuaciones estuvieron vinculadas con fallos del fluido eléctrico, pequeños desprendimientos en la zona de Anaga y tres salidas de vía de vehículos durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, aunque sin daños personales, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante la noche se registraron diversas averías en semáforos, que obligaron a la intervención de los técnicos municipales y de la Policía Local para garantizar la seguridad del tráfico.

Conducción

Uno de los incidentes se produjo en la confluencia de la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Alcalde José Emilio García Gómez, donde un vehículo se salió de la vía y colisionó contra un semáforo, provocando daños materiales pero sin heridos graves.

Asimismo, se produjeron otros dos accidentes relacionados con la conducción bajo la lluvia en los accesos desde la autopista del Sur (TF-1) y la del Norte (TF-5).

En cuanto a los desprendimientos, se registraron varios de escasa entidad en Anaga, siendo el más relevante uno ocurrido en Igueste de San Andrés (TF-121), atendido por la Policía Local y el voluntariado de Protección Civil.

La lluvia comenzó en la capital hacia las 22:30 horas del miércoles, sin incidentes graves en los primeros momentos.

Refuerzos

A lo largo de toda la tarde y la noche del miércoles, la Policía Local mantuvo un dispositivo reforzado para atender posibles incidencias y cerrar zonas de riesgo, como el espigón de la playa de Las Teresitas o el muelle pesquero de San Andrés, ante el fuerte oleaje coincidiendo con la pleamar.

Los agentes de la Unidad del Medio Natural también auxiliaron a cuatro personas —dos adultos y dos niños— que transitaban por el sendero de El Draguillo, acompañándolos fuera de la zona ante el riesgo que suponían las condiciones meteorológicas.

En la tarde del miércoles, se retiró además una plancha metálica desprendida en las Torres de Santa Cruz y se registró un corte de fluido eléctrico en Taborno.

El Ayuntamiento mantiene los refuerzos de los servicios municipales y de la Policía Local mientras se completan los efectos del temporal.

Avance de la borrasca Claudia en Canarias / Meteored.

Prevención

El Plan Municipal de Emergencias se activó en fase de Alerta a las 15:00 horas del miércoles, reforzando personal y medios técnicos en previsión de lluvias, viento e inundaciones, sumándose a una prealerta por tormentas decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Entre las medidas preventivas adoptadas figuraron la revisión de infraestructuras, cauces y alcantarillado, así como el balizamiento de zonas arboladas y de escorrentía en Anaga.

También se reforzaron los protocolos de atención a las personas sin hogar, con la colaboración de la Policía Local y del personal municipal, que recorrieron distintas zonas para avisar y convencer a quienes pernoctan en barrancos y espacios abiertos de que abandonaran esos lugares ante el riesgo de inundaciones.

El Centro Municipal de Acogida amplió su capacidad en 20 plazas adicionales para ofrecer cobijo durante la noche a quienes lo necesitaran, dentro del dispositivo especial activado por la borrasca.

Por precaución, se aseguraron estructuras y elementos decorativos navideños, se suspendieron las actividades extraescolares y municipales al aire libre y se cerraron instalaciones deportivas, culturales y de ocio.