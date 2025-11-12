Santa Cruz de Tenerife compra al año 192.000 flores para embellecer sus calles y plazas

El municipio de Santa Cruz de Tenerife compra al año unas 192.000 flores para embellecer sus calles, jardines y plazas. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, ha adjudicado, por un presupuesto de casi un millón de euros, los contratos que garantizarán el suministro a la ciudad de especies vegetales, en los próximos tres años.

El contrato para la adquisición de las flores ha sido adjudicado a la empresa Geranios de Tenerife y supondrá una inversión municipal de 823.922 euros, lo que supone un gasto anual de 274.640 euros. Y del servicio de suministro de plantas tapizantes, crasas, acuáticas, palustres, herbáceas, árboles, palmeras, arbustos, trepadores y tepes de césped se encargará la entidad Botany, por un presupuesto de 130.747 euros, lo que supone un coste al año de 43.582 euros.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que la adjudicación de estos contratos garantiza la reposición y «mejora continua» de las zonas verdes y jardines del municipio. «Este servicio posibilita el mantenimiento y embellecimiento continuo de los espacios públicos de la ciudad. Santa Cruz apuesta por una ciudad más amable, sostenible y cuidada, donde las áreas verdes se mantengan vivas durante todo el año», agrega.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, resalta que la disponibilidad de material vegetal durante todo el año es fundamental para garantizar el buen estado de las plantaciones. «Con este contrato podremos actuar de manera constante, reponiendo ejemplares, mejorando jardines existentes y desarrollando nuevas plantaciones donde sea necesario», explica.

Asimismo, y según subraya el también primer teniente de alcalde, el suministro de plantas y flores de temporada permitirá reforzar las campañas ornamentales «que dan color y vida a la ciudad, especialmente en fechas señaladas», como las Navidades.

El Consistorio exige plantas sin manchas ni enfermedades y que, como mínimo, tengan tres ramas

«Con la adjudicación de estos contratos, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio vegetal y paisajístico de Santa Cruz, garantizando un suministro continuo y planificado de especies que permita mantener la ciudad más verde, cuidada y atractiva durante todo el año», asevera el edil Carlos Tarife.

Contratos

En el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, que se convocó en mayo, se establece que este servicio debe atender las necesidades de las zonas verdes municipales, que podrán variar de un año a otro, «sin que, en ningún caso, los adjudicatarios de los contratos tengan derecho a una indemnización por no existir pedidos de alguna especie concreta o por no facturarse a lo largo de un año el importe máximo anual».

Flores

Con respecto a las plantas de temporada en maceta con flor, se realizarán cinco entregas al año. Entre las especies de las que se dotará a la ciudad se encuentran las petunias, violas, ciclamen, cenicienta, begonia y flores de pascua. El Consistorio exige que estén libres de plagas y enfermedades, que estén recién florecidas, que no tengan manchas, y que presenten tres ramas como mínimo.

Plantas

En relación al segundo contrato, y según explica el área de Servicios Públicos, en él no se contemplan las especies mayoritarias y las entregas no se realizarán en fechas determinadas, «sino que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año, a razón de las necesidades y pedidos realizados desde el departamento de Parques y Jardines, y para atender la realidad cambiante que provoca en la vegetación urbana el cambio climático».