Santa Cruz activa su PEMU y refuerza todos los servicios municipales ante las alertas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha rubricado el decreto de activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en fase de Alerta, la vigencia de dicha decisión y las medidas preventivas que contiene serán efectivas a partir de las 15:00 horas de hoy. Hay que recordar que esa medida se sustenta en las declaraciones de alerta emitidas por la Dirección General de Emergencias (DGE) del Gobierno de Canarias ante posibles Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) por lluvias, viento e inundaciones, así como la prealerta activada también por posibles tormentas en la isla de Tenerife.

Además, el consistorio capitalino ha reforzado, desde el día de ayer, a todos los servicios municipales para revisar el estado de cauces de barrancos, imbornales del alcantarillado y demás infraestructuras que pudieran verse afectadas por este temporal. También es importante reseñar que desde el área de Políticas Sociales se han activado los protocolos para la protección y atención de las personas sin hogar que pueden ser especialmente vulnerables en estas situaciones. Por ello, además de realizar un seguimiento a dichos ciudadanos se han habilitado 20 plazas adicionales en el Centro Municipal de Acogida (CMA)

En el ejercicio de sus competencias el Ayuntamiento santacrucero también ha decidido suspender las actividades extraescolares, siguiendo la estala de las comunicaciones realizadas por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias en esta materia. En cuanto a las actividades municipales que se desarrollen al aire libre también serán anuladas a partir de las 17:00 horas. También se decreta el cierre de las instalaciones municipales que conlleven la afluencia de público, ya sean deportivas, culturales y cualquier otra de ocio y esparcimiento.

Como uno de los riesgos asociados al viento, anunciado por las predicciones meteorológicas, se ha ordenado al cierre y balizamiento de los parques públicos y zonas en la existan arbolado o vegetación de gran porte. Precisamente por idéntico motivo se van a asegurar las estructuras decorativas navideñas que ya se han instalado en el municipio.

El consistorio fijará parte de sus recursos en toda la zona de Anaga, especialmente en las zonas de riesgo por posibles escorrentías o pasos de agua. También se extremará la vigilancia para que se cumplan las restricciones de acceso planteadas por el Cabildo Insular de Tenerife a los espacios naturales protegidos.

En el caso de la Policía Local capitalina, desde las 14:30 horas se ha diseñado un importante refuerzo para cubrir la tarde, noche y jornada de mañana, ante cualquier tipo de eventualidad durante la vigencia de esta alerta. El Centro de Transmisiones del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CETRA-Cecopal) también ampliará la presencia de operadores para gestionar las posibles incidencias derivadas de estos fenómenos meteorológicos.

Por su parte, la Sala de Control de Tráfico del municipio, dependiente del servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal, aumentará la presencia de personal desde que comience la vigencia del PEMU e incluso se ha organizado un retén específico reforzado para atender las posibles incidencias en materia de señalización vial y funcionamiento de las instalaciones semafóricas del municipio.

Como suele ser habitual en este tipo de situaciones se recomienda a la ciudadanía atender a las recomendaciones de las instituciones públicas, informarse a través de fuentes oficiales y extremar las precauciones. Uno de los grandes riesgos a evitar es el tránsito por las vías públicas, salvo que sea estrictamente necesario, por eso se insta a reducir la movilidad desde que comience a materializarse estos fenómenos meteorológicos.