El mejor restaurante chino de Europa abre en Santa Cruz de Tenerife: así podrás ganar un viaje a Pekín
El restaurante aterriza en la capital tinerfeña con un plato premiado, cocina gourmet y una promoción que arrasa en redes
Santa Cruz de Tenerife suma una nueva joya gastronómica con la llegada de Dragon Kitchen, considerado uno de los mejores restaurantes chinos de Europa, tras recibir un primer premio en la competición internacional FIBEGA Europa 2024.
El restaurante no solo busca complacer a sus clientes con platos exquisitos, sino que además sorprende con una promoción única, un viaje a Pekín.
Además de la nueva apertura en Tenerife, Dragon Kitchen cuenta con locales en Madrid, Lisboa, Valencia, Málaga, Toledo, Barcelona y Cádiz.
El plato estrella del menú
El orgullo de la casa es su Arroz Kubat 2.0 (14,90 €), galardonado como Mejor Plato de Comida China en Europa.
Se trata de una reinterpretación moderna del clásico con arroz inflado crujiente y meloso con sepia, langostino, pollo, verduras frescas y huevo.
Una carta llena de contrastes
En su menú destacan platos como el Golden Rice (10,80 €), los Dimsum variados (6,90 €), el Pan Bao de pato crujiente (5,90 €) o el pato laqueado con crepe (17,50 €), además de propuestas más innovadoras como los langostinos con hilo de papa (7,20 €) y sus postres gourmet para poner un toque dulce a una comida exquisita.
Entre sus elecciones, también cuenta con opciones vegetarianas y platos super picantes para los amantes de los sabores intensos.
Dragon Kitchen apuesta por una gastronomía asiática contemporánea donde cada palta se elabora con precisión, ingredientes de calidad y una presentación al detalle. El objetivo es ofrecer una experiencia inigualable y situarlos entre los imprescindibles de la capital tinerfeña para los amantes de la comida oriental.
Un viaje a Pekín
Con motivo de la celebración de su apertura, el restaurante ha lanzado un sorteo de una viaje a Pekín. Para participar, los interesados deben seguir el perfil oficial de dragonkitchen_can en Instagram, comentar en la publicación del sorteo y esperar hasta el 24 de diciembre para conocer al ganador.
Además, quienes se hayan sacado una foto en la fachada del establecimiento antes de la inauguración entrar automáticamente en el sorteo.
Horario y ubicación
El local está situado en la Avenida San Sebastián, 60, en Santa Cruz de Tenerife, donde ofrece una alta cocina oriental moderna y la innovación se encuentra en cada plato.
Abre todos los días de la semana, de lunes a domingo de 12:30 a 16:30 y de 19:00 a 23:00 horas.
