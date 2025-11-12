Las guarderías municipales de Santa Cruz de Tenerife serán gratuitas a partir de enero de 2026. Así lo anuncia la concejala de Atención Social, la nacionalista Charín González, quien informa de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado esta semana la anulación de la ordenanza que regula la tarifa de las escuelas infantiles, decisión que se llevará al próximo pleno de la capital.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que la eliminación de esta tarifa reafirma el compromiso del Ayuntamiento con las familias del municipio, "garantizando un modelo de educación infantil más accesible y equitativo, al tiempo que se eliminan las barreras económicas que puedan afectar a las familias". Bermúdez detalla que esta iniciativa es fruto del trabajo coordinado del área de Atención Social, "para asegurar que el servicio de escuelas infantiles mantenga su calidad y su carácter inclusivo".

Por su parte, la concejala responsable del área, la nacionalista Charín González, apunta que la decisión de derogar la tarifa responde a la voluntad de avanzar hacia una política social que facilite una mayor conciliación familiar y el bienestar de los hogares santacruceros.

González recuerda que la ordenanza actualmente en vigor fue aprobada mediante acuerdo plenario el 29 de enero de 2016. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 11 de julio de 2016, se modificó posteriormente el 18 de enero de 2017, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2017.

"El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa así reforzando su apuesta por una educación infantil pública de calidad, accesible y centrada en la igualdad de oportunidades, consolidando el compromiso de la corporación con las políticas sociales y educativas del municipio", insiste la edil de Atención Social.

Tarifas actuales

El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta en la actualidad con dos guarderías municipales: Faina, ubicada en el barrio de Ofra, y Tara, situada en el barrio de Añaza. Éstas disponen de un total de 140 plazas para niños de entre 0 y 3 años. Hasta ahora, la tarifa que pagan las familias depende de las rentas que reciban. De esta manera, el coste mensual de las escuelas infantiles oscila entre los 14,90 y los 298 euros. Se da prioridad a los padres que trabajan, para que puedan conciliar la vida familiar con la laboral.