El Obispado rehabilita la ermita de San Telmo, testigo del nacimiento del barrio de El Cabo

Una inversión de 600.000 euros permitirá la rehabilitación integral de la ermita de San Telmo, uno de los tres testigos del nacimiento del barrio de pescadores de El Cabo en Santa Cruz de Tenerife, junto al pequeño templo de Regla, que también será objeto de mejora, y a la Fuente Morales.

Los trabajos tienen un año de plazo de ejecución y serán costeados al 80% por el Cabildo de Tenerife y el resto, por el Obispado Nivariense, más una ayuda de 150.000 euros del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Un templo marinero del siglo XVI

Con solemnidad, consciente del valor de la recuperación del patrimonio histórico, el arquitecto del Obispado, Javier Álvarez Muñoz, explica la relevancia de la intervención en la construcción erigida en honor a Pedro González Telmo, natural de Palencia, que fue declarado beato en 1254 y en 1741, patrono de los navegantes.

Aunque muchos se refieren a él como santo, “solo” es beato.

De fabricación sencilla, su fachada tiene un arco de orden toscano realizado en cantería negra, con una techumbre de artesonado mudéjar sobre una planta rectangular, explica el arquitecto, quien pone en valor que la construcción fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento el 14 de marzo de 1986.

Cerrada durante 27 años

Javier Álvarez Muñoz recuerda que el templo permaneció cerrado durante 27 años, hasta su reapertura el 4 de mayo, sin pasar por alto que San Telmo quedó aprisionada entre la avenida Marítima y el paso del tranvía desde 2007.

Parte del gran plan patrimonial del Cabildo

La rehabilitación integral de San Telmo se incluye en el convenio de colaboración Patrimonio Cultural del Cabildo de Tenerife y el Obispado Nivariense, que establece la mejora, entre 2023 y 2027, de trece inmuebles de naturaleza religiosa por un total de 10.435.585 euros, con diferentes aportaciones entre ambas instituciones.

En esta anualidad, la Iglesia solicitó una subvención para ejecutar la mejora en las iglesias de Santo Domingo (Güímar) y San Juan Bautista (San Juan de la Rambla), así como de las ermitas de Regla y San Telmo, ambas en Santa Cruz de Tenerife, por 2.384.406 euros.

En el caso concreto de San Telmo, el coste asciende a 548.464 euros, de los que el Cabildo aporta 398.464 y el resto, la Diócesis. En el caso de Regla, donde se realizará la intervención en breve, la inversión asciende a 853.339 euros, de los que 682.671 euros los desembolsa la Corporación insular.

“Proteger el patrimonio no es un gasto, es una inversión”

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, explica que «desde el Cabildo de Tenerife seguimos apostando por la conservación y restauración del patrimonio histórico de la Isla, especialmente de aquellos bienes que forman parte de nuestra identidad y memoria colectiva».

«Estas inversiones demuestran que proteger el patrimonio no es un gasto, sino una inversión en conocimiento, turismo sostenible y cohesión territorial. Cada restauración supone, también, una oportunidad para dinamizar la economía local y reforzar el vínculo de las comunidades con su historia», señala De Esteban.

“San Telmo es un símbolo de nuestra ciudad”

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca la importancia histórica y cultural de la ermita de San Telmo, «símbolo de nuestra ciudad», y reconoce el papel del Obispado en la rehabilitación del inmueble, así como la implicación de la Asociación de Amigos de San Telmo, «una asociación muy ilusionada y motivada por sacar adelante la rehabilitación», destacó.

El regidor recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz respalda el proyecto con una aportación económica de 150.000 euros, al entender que «ese Bien de Interés Cultural debe mantenerse en las mejores condiciones, tanto para el presente como para el futuro».

Cinco siglos de historia

No se había cumplido un siglo de la fundación de Santa Cruz de Tenerife, en 1494, y ya se había levantado la ermita de San Telmo, explica Álvarez Muñoz, quien recordó que ya en los planos de Torriani (1588) aparece la localización de este pequeño templo y que se conserva una referencia al nombre de la procesión del beato, que se realizaba entre tiros de artillería desde el Castillo Negro.

Un convento sin licencia y un conflicto histórico

Entre las curiosidades de los cuatro siglos y medio de historia que acumula la ermita objeto de rehabilitación, el arquitecto del Obispado cuenta que en 1650 unos frailes franciscanos se empeñaron en fundar un convento junto a la pequeña iglesia.

No solo no tenían licencia, sino que procedieron a levantarla con el rechazo de la población, lo que dio paso a un conflicto que culminó el 2 de mayo de 1662, con la orden de demolición del convento y la expulsión de los frailes.

Refugio en tiempos de epidemias

Con el paso de los años, el comandante militar de marina Joaquín Villalba jugó un papel fundamental en la restauración de 1838, que impulsó al barrio de El Cabo, con el empedrado de las calles y el enlosado de las aceras.

Ya desde mediados del siglo XIX, la ermita de San Telmo jugaría un papel fundamental para la sociedad chicharrera de la época, pues sirvió de depósito de cadáveres durante la fiebre amarilla de 1856, funcionó como cocina económica y fue punto de referencia en 1893 para las víctimas del cólera. Además, en 1897 acogió la vacunación contra la viruela.

Una ermita que sobrevivió al progreso

Con el trazado de la avenida Marítima, la nave de la ermita fue recortada, y la vieja espadaña dejó paso a una torre de 19 metros de altura, que sería demolida en 1918 al amenazar ruina, apenas 25 años después de su construcción.