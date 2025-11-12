Se busca un concesionario para darle un nuevo uso al antiguo silo de Santa Cruz: el Puerto, dispuesto a suspender el derribo

El Puerto chicharrero está dispuesto a suspender la demolición del antiguo silo de grano, ubicado junto a la autovía de San Andrés. Así se lo ha comunicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, a la decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA), María Nieves Febles, durante la reunión celebrada este miércoles, 12 de noviembre, para intentar evitar su derribo. Eso sí, el organismo estatal ha puesto una condición: el Colegio de Arquitectos debe encontrar un concesionario que esté interesado en este edificio y en la parcela en la que se ubica, para desarrollar en él alguna actividad empresarial o de cualquier otro tipo. El Puerto le ha dado al COA un plazo de seis meses.

En este sentido, el Colegio de Arquitectos, que considera que la demolición del antiguo granero es un atentado contra el patrimonio, "por ser una pieza única en España y por poseer un gran valor arquitectónico y patrimonial", lanza un mensaje de SOS para lograr salvar el edificio. "A partir de ahora, buscamos a un concesionario público o privado que se interese por el silo para darle un nuevo uso. Nos convertiremos en vendedores de ideas con el objetivo de encontrar una solución para que el derribo no se produzca. Esperamos que alquien aparezca", manifestó la decana del COA tras la reunión.

Por su parte, Pedro Suárez explicó que la Autoridad Portuaria está obligada, por ley, a hacer rentable el suelo portuario, el dominio público, "por lo que debemos concesionar este espacio, con o sin silo", para que una empresa o entidad pague por su ocupación al organismo estatal. En ese sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria indicó que durante los últimos diez años se ha intentado encontrar a una empresa que volviera a darle el uso de granero a este inmueble, "sin éxito alguno". Por ello, apuntó, al Puerto no le quedó otro remedio que licitar el derribo del silo, "teniendo en cuenta la escasez de suelo que existe", para que esta parcela sea ocupada por alguna actividad empresarial.

Pero a pesar de que el procedimiento de licitación del derribo está en marcha, la Autoridad Portuaria se comprometió ayer, a raíz de la reunión celebrada con el COA, a paralizarlo. "Si en el plazo del que hemos hablado, el Colegio de Arquitectos nos propone una solución o alternativa, si encuentra un concesionario interesado en este espacio, por supuesto que no habrá demolición y la licitación quedará suspendida", aseveró Pedro Suárez. También aclaró que si finalmente nadie se interesa en el antiguo granero, éste será derribado.

Usos

Con respectos a los usos, el máximo responsable del organismo estatal indicó que la Autoridad Portuaria abre el abanico para que no sólo tengan que ser usos portuarios. Explicó que si es necesario modificar el Plan Especial del Puerto, así se hará. No se descartó que el antiguo granero se pudiera convertir en un restaurante, gimnasio o edificio de oficinas.

Historia

El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife fue construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El inmueble dejó de utilizarse hace más de 30 años. Este granero, de unos 34 metros de altura, pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga ya ha sido derribada, por lo que el silo de la capital chicharrera es una pieza única en España. Otros silos, de otras tipologías, han sido recuperados para diferentes usos, convirtiéndolos en teatros, centros culturales, museos u oficinas.

Licitación

La Autoridad Portuaria sacó a licitación, a mediados de octubre, la ejecución del derribo del antiguo silo, por un importe de 1,5 millones de euros. El plazo para presentar ofertas finalizó el pasado viernes y se han presentado varias empresas.