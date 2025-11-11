Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

Santa Cruz de Tenerife activa 20 plazas para personas sin hogar ante la borrasca Claudia

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que extreme las precauciones ante el temporal

Una persona sin hogar duerme en las calles de Santa Cruz.

Una persona sin hogar duerme en las calles de Santa Cruz. / María Pisaca

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado sus protocolos de atención a personas sin hogar ante la alerta meteorológica por el paso de la borrasca Claudia, y prepara un dispositivo de emergencia con 20 plazas adicionales en el Centro Municipal de Acogida (CMA).

Este dispositivo se activará conjuntamente con el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) a partir de las 15:00 horas de mañana miércoles, ante las alertas declaradas por el Gobierno de Canarias por lluvia, viento y riesgo de inundaciones, así como la situación de prealerta por tormentas, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ante esta situación, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez ha dado instrucciones para que las distintas áreas municipales tomen todas las medidas preventivas necesarias y los servicios se encuentran activados desde este martes para llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para garantizar la seguridad.

Extremar las precauciones

También ha pedido a la ciudadanía que extremen las precauciones y sigan las recomendaciones de los servicios de Seguridad y Emergencias.

Así, todos los servicios municipales han sido activados y se encuentran revisando todos aquellos puntos y elementos que se puedan ver afectados por las distintas alertas.

Desde el área de Servicios Públicos se ha ordenado la revisión de barrancos y su limpieza, si procediera, asegurándose que tanto el cauce como las desembocaduras se encuentran en perfectas condiciones.

Por parte de Emmasa se está revisando tanto imbornales como las zonas bajas de la ciudad susceptibles de inundarse y se está asegurando y afianzando elementos del alumbrado de Navidad como de las distintas obras que se encuentran en marcha.

Playa de Las Teresitas

En lo referente al litoral, se retirarán las hamacas, sombrillas y toldos en la playa de Las Teresitas, mientras que Infraestructuras Rurales revisa los pasos de agua en las zonas de mayor riesgo en Anaga.

Será también el macizo el más afectado por restricción de acceso a los espacios naturales protegidos que ha activado el Cabildo de Tenerife para mañana, a partir de las 12.00 horas.

Respecto a actividades municipales al aire libre, la previsión es que una vez se active el PEMU queden suspendidas a partir de las 17.00 horas, así como que también se proceda al cierre y balizamiento de los parques públicos.

