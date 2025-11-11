Polémica por el derribo del silo de Santa Cruz: el Cabildo deja en manos del Puerto la decisión final

El área de Patrimonio del Cabildo, que ha paralizado la demolición de inmuebles en Santa Cruz de Tenerife por considerar que tenían valores históricos, como algunos ubicados en Miraflores, ha dejado en manos del Puerto la decisión de derribar o no el antiguo silo de grano, situado junto a la autovía de San Andrés, en suelo portuario. La Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico indica que, el pasado 20 de octubre, tras conocer, a través de EL DÍA, la intención de la Autoridad Portuaria de derribar el imponente granero, remitió un oficio solicitando toda la información disponible sobre el inmueble e instando al Puerto a valorar si en este edificio "se dan la concurrencia de valores contemplados en la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español".

En relación a la petición del Colegio de Arquitectos para que no se demuela este histórico inmueble, el Cabildo recuerda que es la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la que ostenta la competencia como administración en el ámbito territorial portuario. Señala que existe jurisprudencia en este sentido, "como el caso de la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de mayo de 2016, en relación a las antiguas estructuras portuarias conocidas como naves carboneras ubicadas en la zona de Valleseco". La Corporación insular apunta que el Alto Tribunal establece que es la Autoridad Portuaria y "no otra administración" la que ostenta las competencias para la proyección de los valores patrimoniales en el recinto portuario.

Eso sí, el Cabildo quiere dejar claro su compromiso "con la salvaguarda y protección del patrimonio cultural, histórico e industrial de la Isla, así como con la cooperación institucional entre administraciones públicas para garantizar la conservación de los bienes que conforman el legado cultural de Tenerife". Por su parte, el Ayuntamiento chicharrero no ha querido realizar valoraciones al respecto, indicando que la competencia es de la Autoridad Portuaria.

El Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) se opone al derribo del antiguo silo de grano situado en el Puerto chicharrero, "el único que queda en pie en todo el país", decisión que tacha de "atentado contra el patrimonio". La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha licitado, por un presupuesto de 1,5 millones de euros, la demolición de esta imponente edificación, que dejó de utilizarse desde hace más de 30 años. El COA reclama su protección y su reutilización por tratarse, según indica, de una pieza singular de la arquitectura industrial moderna y de un "hito del paisaje portuario marítimo de la ciudad".

Recogida de firmas

También se están recogiendo firmas a través de la plataforma de participación ciudadana Change.org, en la que se ha registrado una iniciativa que solicita la colaboración de los ciudadanos para evitar el derribo del antiguo granero del Puerto de Santa Cruz.