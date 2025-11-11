Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol

Un campo de fútbol del municipio de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a una multa de 3.000 euros por vender alcohol en la cantina. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la incoación de un expediente sancionador contra el Club de Fútbol Santa María Alisios, encargada de la instalación municipal deportiva ubicada en Santa María del Mar, junto al parque La Estrella. Se trata de la primera multa de este tipo que impone el Consistorio chicharrero.

Hasta mediados del año pasado, correspondía al Ayuntamiento la gestión de los campos de fútbol, aunque, en realidad, eran los clubes de cada zona los que se encargaban de todo lo relacionado con los usos y la actividad de estas instalaciones, incluidas las cantinas. Para regular esta situación, el Consistorio decidió licitar concesiones de uso, "gratuitas", de los campos de fútbol del municipio, las cuales fueron adjudicadas a las asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro "debidamente inscritas".

A raíz de este procedimiento, la Corporación local puede sancionar el mal uso de los campos y de sus cantinas, entre otras infracciones, ya que en las bases de las concesiones se establecieron una serie de prohibiciones, entre ellas, la de vender alcohol en las cantinas. En concreto, este expediente sancionador contra el Club de Fútbol Santa María Alisios se incoa a raíz de la denuncia interpuesta por agentes de la Policía Local chicharrera, que detectaron que se estaban vendiendo bebidas alcohólicas en la instalación deportiva localizada en el barrio de Santa María del Mar, en el Distrito Suroeste.

"Este club ha incumplido las condiciones de la concesión demanial del campo donde disputa sus encuentros como local. La Policía Local levantó un acta como consecuencia de la venta no autorizada de bebidas alcohólicas en dichas instalaciones", informan fuentes municipales.

Procedimiento

De acuerdo con la normativa vigente, una vez notificada la apertura del expediente al concesionario, que inicialmente establece una sanción de 3.000 euros, se concede un plazo de 15 días naturales al Club de Fútbol Santa María Alisios para la presentación de alegaciones o documentación complementaria que "el club considere oportuno aportar". Concluido el periodo de alegaciones, y tras la evaluación de los informes técnicos y jurídicos, el área de Deportes, que dirige la concejala Alicia Cebrián, del PP, procederá a formular la propuesta de sanción definitiva, conforme a los procedimientos establecidos.

Normativa

El Ayuntamiento informa de que, además del incumplimiento de las bases para el otorgamiento por concurso de la concesión demanial de uso de campos de fútbol e instalaciones accesorias a favor de las distintas entidades y asociaciones deportivas de Santa Cruz de Tenerife, diferentes leyes de carácter estatal establecen la prohibición de consumo de alcohol en los campos de fútbol. Una de ellas es la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

"Esta ley, entre otras cuestiones, regula las condiciones de acceso al recinto, concretando en su apartado 1.d) que queda prohibido acceder al recinto deportivo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Incluso, en su artículo 7.2.a), establece las condiciones de permanencia de los espectadores condicionada a no consumir bebidas alcohólicas, ni drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas", apuntan fuentes municipales.

En concordancia con esta norma, agregan dichas fuentes, el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte, dispone, "sobre las condiciones de los productos que se introduzcan o expendan en los recintos deportivos durante la celebración de espectáculos", que se prohíbe la venta e introducción en el recinto deportivo de cualquier clase de bebida alcohólica.

"El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los asistentes a los eventos deportivos, garantizando siempre el respeto al proceso administrativo", se indica desde el área de Deportes.

Concesión demanial

Los campos de fútbol de Santa Cruz que cuentan con concesión demanial son trece. Se trata de los situados en Barranco Grande, Tíncer, Llano del Moro, Los Gladiolos, Santa María del Mar, El Sobradillo, El Draguillo, La Salud, Valleseco, Las Delicias, Somosierra, El Tablero y María Jiménez. El Ayuntamiento ha concedido a cada adjudicatario el uso privativo de los campos de fútbol e instalaciones accesorias, pero, aclara el área de Deportes, esto no implica la cesión de dominio público ni de las facultades dominicales del Consistorio sobre el inmueble.

«La concesión se otorga con carácter gratuito al no llevar aparejada utilidad económica para el concesionario». En este sentido, se prohíbe realizar en las instalaciones deportivas actividad mercantil de cualquier tipo, con la excepción de la explotación de las cantinas de los espacios deportivos, «siempre y cuando se empleen los ingresos recaudados para el sostén económico de la entidad». El plazo de duración de la concesión de los campos de fútbol es de diez años.