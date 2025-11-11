Una de las cafetería más completas de Tenerife está en la capital: productos artesanales, cocina española y argentina y un ambiente acogedor

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, y realidad es que es cierto y se debe dedicar el tiempo necesario a hacerlo. Aunque el brunch cada vez ha cobrado más fuerza en España y muchas personas por falta de tiempo, u otros motivos han empezado a implantarlo en sus rutinas, esta cafetería ofrece diferentes opciones para complacer a todos los clientes.

El mejor brunch artesanal de Santa Cruz

Ubicada en pleno corazón de la capital tinerfeña, en la calle Sabino Berthelot, 4, la churrería-cafetería Masas y Más se ha convertido en uno de los rincones perfectos para quienes buscan disfrutar de un brunch completo y artesanal o simplemente de un desayuno en Santa Cruz de Tenerife.

Dulces, churros, tostadas y empanadas argentinas son algunas de las elaboraciones que deslumbran en sus vitrinas. También cuenta con diferentes propuestas de bocadillos para quienes quieran probar un poco de todo, siempre acompañado de un café de calidad.

Gracias a la variedad que ofrece, el local busca complacer todos los paladares, desde los más pequeños hasta los más exigentes.

Repostería y cocina vegetariana

En Masas y Más se pueden disfrutar de diferentes variedades gastronómicas, desde unos clásicos churros con chocolate, uno de los productos más recomendados por sus clientes, hasta elaboraciones de la cocina española y argentina, así como opciones vegetarianas.

El local cuenta con una terraza perfecta para disfrutar del buen clima mientras se saborea un buen brunch en la capital tinerfeña.

Horario

El establecimiento abre todos los días de 8:00 a 15:00 horas, excepto los sábados que reduces su horario hasta las 13:00 horas. Los martes y domingo la cafetería permanece cerrado por descanso del personal.

Un local perfecto para disfrutar en de un brunch en compañía en el centro de Santa Cruz de Tenerife.