El Norte abre los concursos infantil y adulto de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Dos murgas del Norte de Tenerife no solo abrirán sus concursos, sino que, en el caso de la cantera, también inaugurarán el escenario del Carnaval de Santa Cruz.

La formación Raviscuditos, de Tacoronte y de la mano del infatigable Ruky Álvarez, estrenará el viernes 23 de enero el decorado.

En la modalidad adulta, que comienza el lunes 26 de enero su semana fantástica, será otra formación de la comarca norteña de la Isla quien inaugure el certamen: Chaladas, de Icod de los Vinos y con Marina Toledo en la dirección, que se alzaron en su concurso con el cartón más anhelado en 2024, lo que les valió el salvoconducto a Santa Cruz en 2025, cuando lograron el ansiado pase a la final.

Un sorteo con curiosidades y protagonistas inesperados

Estas son algunas de las curiosidades que deparó el sorteo del orden de actuación de los grupos en los concursos que se desarrollarán en el Recinto Ferial desde el viernes 23 de enero.

La ausencia de algunos representantes obligó a que la organización echara mano de algunos de los más pequeños que estaban en el salón de actos, caso de Tanisha, de 3 años y componente de la murga infantil Distraídos, que celebra veinte ediciones en el Carnaval.

Aquello de que la pasión por la fiesta se cumple en casa.

Su madre, Iria, fue integrante de la desaparecida Los Chicharritos, que ensayaba en Taco; Fran Ramos, de la adulta Trabas, en el lagunero barrio de Taco; también la hermana de Tanisha, Amira Nayat, en Distraídos.

Mayte e Isa, las Frida Kahlo del sorteo

Al igual que ocurre con el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional del 22 de diciembre, el Carnaval tiene el suyo propio.

Y hasta personajes que comienzan a ser tradicionales.

No está el señor del traje de botones, como ocurre en Madrid, pero en el sorteo de Carnaval ya llevan cuatro años acaparando la atención por su indumentaria Mayte Vera e Isa Frías, vestidas con una fantasía inspirada en Frida Kahlo.

Componentes del grupo coreográfico Crazy Dancer, la responsable del colectivo, Lourdes Franquis, no las designó para acudir al sorteo, sino que les recordó la fecha para luego hacerles una pregunta:

—¿De qué van a ir vestidas?

Mayte e Isa son, «en la vida real», enfermera en la planta de Oncología y auxiliar en el ambulatorio de Tomé Cano, tras cerrar una etapa profesional en la UVI.

«Estoy en el baile gracias a mi exmarido. A él no le gustaba el baile y, cuando me separé, me metí en el grupo».

Una está acompañada de tres de sus cuatro hijos —porque el varón es más futbolero— y la otra, con sus dos pequeños.

«Pensaba que me iba a escapar porque le dije a la directora que no podía acudir a los ensayos por el trabajo. Al final me dijo que viniera solo los viernes; no me pude escapar», cuentan con una sonrisa después de casi un año esperando la celebración del sorteo.

Caprichos del azar

De las dos fases de murgas infantiles, la primera parece más competida, y no solo porque sean nueve los participantes del viernes 23 y ocho los del sábado, sino por cómo se han repartido los premiados y el regreso de Bambas, tras siete años de descanso.

La segunda fase siempre resulta más favorable para los participantes porque el sonido está probado y el jurado se va con el repertorio más fresco.

Diablos, Redoblonas, Zeta-Zetas y mucho duelo en adultos

En las murgas adultas, la cuarta fase es la más atractiva con Diablos heridos en el honor –tras no pasar a la final en 2025–, el estreno de Redoblonas (la versión adulta de El Pirata), Irónicos y Zeta-Zetas; y, sin complejo de relleno, Diabólicas, con su apuesta de oro: Sara Febles.

Las de Lali Carvajal, o abren o cierran, como ocurrió primero en 2025 y ahora en 2026.

Abre la segunda fase adulta otra formación del Norte, también de Icod de los Vinos, Tiralenguas, que estrena a Osel Martín Pérez como director tras la marcha del tan histórico como carismático José Antonio Vera, padre del grupo.

Duelo de gigantes en la tercera fase

Y el miércoles 28 de enero, encuentros en la tercera fase: mano a mano Guachinquietas con Burlonas, para seguir Marchilongas y subidón con Trapaseros, que ganaron en la final con el bolo que hizo la comparsa gaditana Ovejas Negras, del mismísimo Antonio Martínez Ares, que más nunca volvieron a actuar en el Carnaval.

La organización bien podría regalar entradas para la final al público incondicional que espere al término de las cuatro fases, que cierran Triqui-Traques, el lunes; La Sonora, el martes; y Avispados, el miércoles.

Las del jueves tienen premio: conocer a los ocho finalistas del sábado.

Sí, del sábado.

Comparsas, rondallas y la Canción de la Risa

En agrupaciones, Chaxiraxi eleva el listón en el sexto puesto, con Caña Dulce de octavo; mientras el concurso de comparsas está más equilibrado y el de rondallas, para que El Cabo ponga el broche de oro y se desquite.

El 6 de febrero, veinte días después de que Los Legías lleguen del concurso de Cádiz, donde se estrenan, se celebrará el certamen de la Canción de la Risa, que tiene día, pero no sitio por ahora.

Algunos jugarán ahora con estrategia en el poco margen que permite el azar.

Éste es el orden de actuación en los concursos

CONCURSO DE MURGAS INFANTILES

Primera fase. (23 de enero)

1º.- Raviscuditos

2º.- Frikywikys

3º.- Bambas

4º.- Distraídos

5º.- Mamelones

6º.- Chinchositos

7º.- Carricitos

8º.- Redoblones

9º.- Disimulados

Segunda fase. (24 de enero)

1º.- El Cabito

2º.- Lenguas Largas

3º.- Guachipanduzy

4º.- Ferrusquentitos

5º.- Castorcitos

6º.- Pita Pitos

7º.- Triqui Traquitos

8º.- Sofocados

CONCURSO DE MURGAS ADULTAS

Primera fase. (26 de enero)

1º.- Chaladas

2º.- Bambones

3º.- Jocicudas

4º.- Desatadas

5º.- Malcriadas

6º.- Triqui Traques

Segunda fase. (27 de enero)

Tercera fase. (28 de enero)

1º.- Guachinquietas

2º.- Burlonas

3º.- Marchilongas

4º.- Trapaseros

5º.- Avispados

Cuarta fase. (29 de enero)

1º.- Diablos Locos

2º.- Redoblones

3º.- Irónicos

4º.- Zeta-Zetas

5º.- Diabólicas

CONCURSO COREOGRÁFICO (25 de enero)

1º.- Ballet Dance

2º.- V Dance

3º.- Onys

4º.- Beanky

5º.- Crew of Dreams

6º.- Ibaute

7º.- LS Tribu

8º.- Odali

9º.- CD Andreína Acosta

10º.- La Vica

11º.- Loli Pérez

12º.- Moana

13º.- Crazy Dancer

14º.- Wild Dance

15.- Wonder

16.- Star Dance

17.- Yu-Funk

18º.- LKS Dance

19 º.-Patronato de Arona

CONCURSO DE AGRUPACIONES MUSICALES (1 de febrero)

1º.- Los Yuppies

2º.- Salsabor

3º.- Teiderife

4º.- Cantares Luz de Luna

5º.- Nobleza Canaria

6º.- Chaxiraxi

7º.- Sabor Isleño

8º.- Caña Dulce

FESTIVAL DE LOS MAYORES (4 de febrero)

1º.- Pico Cho Canino

2º.- Antón Guanche Candelaria

3º.- Volcanes del Teide

4º.- Tercera edad Tegueste

5º.- Las incansables de Icod

6º.- Mayores del 2000

7º.- Con nuestra gente Chincanayros

8º.-Fraisa

9º.-Monte Nevado

LA CANCIÓN DE LA RISA (6 de febrero)

1º.- Los Cornucas Atómicos

2º.- No tengo el Chichi pa’ Farolillos

3º.- Los Esc@ndinabos

4º.- Las Gediondas

5º.- Los Dibujos Animados se van de Fogalera

6º.- Los Legías

7º.- Los Quijotes de la Mancha

8º.-Los Chicos de Guaza

CONCURSO DE COMPARSAS (7 de febrero)

1º.- Bahía Bahitiare

2º.- Los Valleiros

3º.- Río Orinoco

4º.- Joroperos

5º.- Rumberos

6º.- Danzarines Canarios

7º.- Cariocas

8º.- Tropicana

9º.- Bella Mariana

10º.- Tabajaras

CERTAMEN DE RONDALLAS (8 de febrero)