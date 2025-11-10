La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común

La polémica del sinhogarismo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuyo Ayuntamiento ha asegurado que ya no puede más, llega a la Diputación del Común. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y la edil de Políticas Sociales, Charín González, se han reunido con la diputada del común, Lola Padrón, para analizar la situación de las personas sin hogar en Santa Cruz y la "elevada presión asistencial que soportan los servicios municipales". Bermúdez pidió ayuda a Padrón y ésta le aseguró que ya ha iniciado "distintos contactos" para impulsar medidas, como la creación de un dispositivo móvil para casos de salud mental.

"Desde la Diputación del Común estamos comprometidos con las instituciones, y en este caso con el Ayuntamiento de Santa Cruz, para buscar soluciones reales para el sinhogarismo", indicó. Padrón se comprometió a intermediar ante otras administraciones y la Fiscalía para avanzar en actuaciones concretas. Propuso, además, tres líneas de acción inmediatas: la activación de las competencias del Consejo Tutelar de Canarias; la creación de nuevos recursos para personas sin hogar en otros municipios o mancomunidades, con el objetivo de descentralizar la atención y aliviar la carga sobre la capital; y la puesta en marcha del Dispositivo ECA (Equipo Comunitario Asertivo) para casos de salud mental.

"La coordinación y activación de un equipo de intervención en crisis desde los ECA, del que parta la activación de la emergencia para cada persona a nivel individual, sería muy conveniente e importante, porque en este caso sería este mismo equipo el que activaría la emergencia y, de este modo, la Fiscalía tendría un conocimiento inmediato", apuntó la diputada del común.

Asimismo, Bermúdez y Padrón defendieron que se mantenga una coordinación interadministrativa estable, que "permita reforzar los recursos económicos, humanos y materiales destinados a una de las problemáticas sociales más urgentes del municipio".

Durante el encuentro, el alcalde de Santa Cruz recordó que, entre enero y agosto de 2025, el Ayuntamiento ha atendido a 732 personas, de las cuales el 55% procede de otros municipio. Destacó que la capital destina más de 4,5 millones de euros a la atención de las personas sin hogar, "la mayor inversión municipal de Canarias en esta materia". Advirtió de la "sobrecarga estructural que sufre la capital al asumir competencias que no son exclusivamente locales".

El regidor indica que uno de los datos más preocupantes es el alto porcentaje de casos relacionados con problemas de salud mental, que afectan a más del 30% (222 personas) de los usuarios del servicio. "La falta de plazas sociosanitarias agrava la situación, ya que la red municipal de alojamiento opera con una ocupación del 98,7%, lo que ha provocado 1.346 solicitudes denegadas entre enero y agosto por falta de capacidad. Actualmente, 27 plazas municipales (23,3%) están ocupadas por personas que deberían estar en centros sociosanitarios dependientes del sistema autonómico, mientras 39 personas permanecen en lista de espera sin que este año se haya adjudicado ninguna plaza, lo que genera un colapso asistencial", agrega.