El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública

El Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) se opone al derribo del antiguo silo de grano situado en el Puerto chicharrero, "el único que queda en pie en todo el país". La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha licitado, por un presupuesto de 1,5 millones de euros, la demolición de esta imponente edificación, que dejó de utilizarse desde hace más de 30 años, tal y como lo adelantó EL DÍA a mediados de octubre. El COA reclama su protección y su reutilización por tratarse, según indica, de una pieza singular de la arquitectura industrial moderna y un "hito del paisaje portuario marítimo de la ciudad".

Propone la puesta en marcha de un proceso de consulta pública dirigido a técnicos, agentes culturales y ciudadanía para decidir el futuro del silo portuario, que "permita explicar su valor patrimonial y arquitectónico para adoptar una decisión ajustada, informada y de interés general". El Colegio de Arquitectos anuncia que la decana, María Nieves Febles, y técnicos de Patrimonio se reunirán este miércoles, 12 de noviembre, con representantes de la Autoridad Portuaria para defender la conservación de este inmueble. Éste se construyó en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo.

Católogo de Protección

El COA destaca que, además, el borrador del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural de Santa Cruz de Tenerife contempla la necesidad de proteger este "icono de la arquitectura tradicional moderna", situado en las proximidades de la autovía de San Andrés. Esta entidad recuerda que dicho documento se encuentra en fase de tramitación como instrumento de ordenación de la ciudad.

La decana de la institución colegial ha mostrado su preocupación ante la "inminente demolición del silo". "Nos preocupa y entristece profundamente esta noticia, ya que se trata de la única infraestructura de estas características que queda en pie en España. Su demolición supondría perder parte del legado y de la historia de esta ciudad, por eso consideramos que es fundamental abrir este proceso de consulta e instar a la Autoridad Portuaria a reflexionar sobre un nuevo posible uso de la instalación", asevera.

Atentado

Para la decana, y teniendo en cuenta que este inmueble está incluido en el borrador del Catálogo de Protección del Patrimonio de Santa Cruz, su demolición, sin antes en pensar en otros posibles usos, "es un atentado contra patrimonio de la ciudad". "Trasladaremos a la Autoridad Portuaria la importancia de conservar y poner a disposición de los ciudadanos esta infraestructura", agrega Febles.

Insiste en que se trata de una pieza única de gran valor patrimonial y arquitectónico, "una catedrál invisible que se pretende demoler, en lugar de conservarla, protegerla y devolverla a la ciudad con un uso público". La decada declara que este inmueble cuenta con una amplia superficie en su interior que se podría destinar a numerosas actividades.

Reutilización

En este sentido, el Colegio de Arquitectos defiende la reutilización del espacio, "tal y como ya se ha hecho en otros lugares, donde se ha optado por acondicionar y modernizar el antiguo silo para uso de la ciudadanía". Entre los ejemplos más recientes, y según apunta el COA, se encuentra la reconversión como espacio cultural del silo ubicado en la ciudad noruega de Kristiansand, que recientemente ha sido galardonado con el premio de arquitectura del Consejo Superior de los Arquitectos de España (CSCAE).

"Destacan otros casos como la reconversión del SZHK Bienalle – Silo, Shenzhen (China); el Zwarte Silo, en Deventer (Países Bajos), como zona de restauración; la recuperación del Silo de Almagro como centro cultural en Ciudad Real (España); la reutilización del silo de los Molinos Automáticos de Pardubice (República Checa), o la de los antiguos silos y la nave industrial del Muelle de Batería, en La Coruña (España)".

Actualmente, se trata de la única infraestructura de esta tipología, tras la demolición en 2006 de otro similar en Málaga, según resalta el Colegio de Arquitectos. Su presencia, agrega el COA, con su torre de 34 metros de altura, lo convirtieron en un hito de la arquitectura industrial moderna y "punto de referencia en la vía que une San Andrés y la Avenida de Anaga".

Autoridad Portuaria

En el expediente de licitación de las obras de derribo, convocada por Puertos de Tenerife, se explica que se ha tomado esta decisión porque se trata de una construcción obsoleta, "para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, que es para lo que fue diseñada y construida". El organismo estatal indica que se realizaron diversas consultas a empresas del sector para mantener este silo, pero "ninguna de ellas mostró interés por recuperar su operatividad".

Éste añade que, dada la configuración del inmueble, tampoco es posible reestructurar su interior para poder utilizarlo para otro tipo de requerimientos o usos. Además, y según señalan fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la estructura del edificio se encuentra «extremadamente deteriorada», tras tanto tiempo abandonada.

El organismo estatal informa de que el desmantelamiento de esta construcción permitirá ganar espacio en una de las zonas portuarias con mayor operatividad de la instalación chicharrera, en el entorno de la Dársena del Este, "donde se encuentran, entre otros operadores, las terminales de contenedores y el almacenamiento de combustible". Indica que se dispondrá de una parcela con una superficie de cerca de 3.500 metros cuadrados, "lo que paliaría la escasez de espacio disponible en el Puerto capitalino". Dicho espacio se destinará a la instalación de nuevas empresas y actividades portuarias.

Ridículo

Al respecto, la decana del Colegio de Arquitectos critica las razones dadas por la Autoridad Portuaria para eliminar este edificio histórico. "Esgrimir como argumentos que se trata de una construcción obsoleta y que su derribo, que costará 1,5 millones, es necesario para ganar espacio portuario es ridículo. Por un lado, el inmueble puede ser recuperado y, por otro, con 1.500 metros cuadrados que ocupa no se va a resolver la escasez de suelo portuario, teniendo en cuenta que la Autoridad Portuaria gestiona solo en Santa Cruz más de dos millones de metros cuadrados de superficie", manifiesta Febles.