Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Santa Cruz de Tenerife amaneció este lunes, 10 de noviembre, con un susto provocado por el desprendimiento de parte del muro de un solar municipal abandonado en la calle San Vicente Ferrer, en la zona centro de la ciudad.

En concreto, se produjo la caída de una piedra de gran tamaño en la acera. Así lo informa la Policía Local chicharrera, que señala que este muro se encontraba en mal estado.

Como medida seguridad, y según se indica desde el área de Seguridad Ciudadana, que dirige la edil nacionalista Gladis de León, se ha cortado la circulación entre las calles San Juan Bautista y San Francisco. La zona permanece acotada y vallada mientras se realizan las comprobaciones pertinentes.

Cae parte de un muro en San Vicente Ferrer. / Twitter de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Este solar pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras realizar el correspondiente procedimiento de expropiación. La concejala de Urbanismo, Zaida González, informa de que el Consistorio expropió este terreno para construir en él una plaza pública.

La edil comenta que desde el área de Infraestructuras, que dirige el concejal nacionalista Javier Rivero, se realizarán los trabajos necesarios para mejorar el cerramiento de esta parcela municipal.