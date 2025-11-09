Santa Cruz de Tenerife modifica el servicio de guaguas en el Suroeste

Santa Cruz de Tenerife mejorará el servicio del transporte urbano en el Distrito Suroeste, para atender las demandas y reclamaciones vecinales. Así lo asegura el Ayuntamiento chicharrero, que informa de que, en concreto, se producirán modificaciones en frecuencias y horarios de las líneas 933, 935 y 944, que cubren diferentes trayectos en esta zona del municipio.

Los cambios se llevan a cabo a través del área de Movilidad y Accesibilidad, que dirige la concejala Evelyn Alonso (CC), a petición del Distrito Suroeste, del que se encarga el edil Javier Rivero (CC). De esta forma, la compañía de guaguas Titsa, que pertenece al Cabildo de Tenerife, y que se encarga del servicio de transporte en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, hará efectivas estas modificaciones a partir de este mismo lunes, 10 de noviembre.

Según informa el Consistorio capitalino, estos cambios suponen un incremento anual de casi 100.000 euros en el presupuesto que se destina a la compañía Titsa, al servicio urbano de guaguas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife insiste en que estas «mejoras» se llevan a cabo para atender las peticiones de los vecinos de los enclaves que «se verán beneficiados», en el Suroeste.

Con respecto a la línea 933 (Taco, Plaza San Jerónimo, El Molino, Barranco Grande, Portada del Duque, El Chorrillo, Cruce del Tablero, colegio El Tablero), en la ida y a la inversa en la vuelta, esta guagua adelanta el horario y tendrá tres expediciones nuevas de ida y vuelta. Asimismo, y según destacan fuentes municipales, mejorará su frecuencia a partir del mediodía y «terminará más tarde».

Las modificaciones suponen un incremento de unos 100.000 euros en el presupuesto anual que se destina a Titsa

En el caso de la 935 (Intercambiador de Guaguas, Autopista del Sur TF-1, Santa María del Mar, oficinas de la compañía Titsa, Urbanización Añaza), esta guagua ganará una nueva expedición, que pasará también por Acorán, con salida a las 00:05 horas. Éste será el último viaje de dicha línea, desde el Intercambiador de Guaguas, por lo que su paso por Santa María del Mar tendrá lugar a las 00:25 horas, aproximadamente.

En el caso de la línea 944 (El Tablero, colegio El Tablero, Cruce El Tablero, Cruce La Gallega, La Gallega, Gallega Alta, avenida Los Majuelos, avenida Las Hespérides, El Cedro, Estudiantes, avenida Tíncer, Rotonda de la Carretera General del Sur, avenida de Taco, San José Obrero, Carretera General del Rosario y Taco), la guagua adelanta la expedición, desde El Tablero, de las 07:30 a las 07:25 horas. Precisamente, esta modificación se implanta con la intención de compatibilizar el servicio de esta guagua con el horario del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Las Veredillas y «llegar antes del comienzo de las clases». según destaca el Consistorio.

En el caso de la guagua que llega hasta Añaza, la línea ganará una nueva expedición, con salida a las 00:05 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indica que, para cualquier tipo de duda, los horarios pueden consultarse en la web de Titsa, www.titsa.com. Para el Consistorio chicharrero, según señalan fuentes municipales, la mejora del transporte público es una prioridad. En este sentido, ya el edil de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, ha anunciado que en el presupuesto de 2026 se incluirá una partida para la adquisición de nuevas guaguas.