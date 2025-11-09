Santa Cruz recupera el 'mamotreto' del barranco de Santos tras 15 años en tierra de nadie

La investigación del inventario municipal que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la cual ha entrado en su última fase, le ha permitido ya recuperar algunas propiedades que no estaban registradas a su nombre. Así lo anuncia el edil de Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero. Es el caso, por ejemplo, del ‘mamotreto’ situado en la calle Diego Crosa, un edificio cuyas puertas permanecen cerradas desde que se construyó, hace 15 años. Este inmueble se levantó en el marco de la polémica obra del viario del barranco de Santos, una actuación presupuestada inicialmente en 19 millones de euros que acabó costando más de 100.

El local municipal del barranco de Santos se encuentra, en la actualidad, completamente abandonado, lleno de pintadas y de basura. Además, su interior está sin finalizar. Según explica el concejal de Patrimonio, el Consistorio no podía hacer nada en este inmueble, ni abrirlo ni rehabilitarlo, porque no estaba inscrito en el catastro, a pesar de ser de su propiedad.

No se finalizó el trámite

Para construir el viario del barranco de Santos, el Ayuntamiento de Santa Cruz expropió numerosas parcelas en esta zona. Una vez que se realizaron las expropiaciones, y según lo indica Javier Rivero, no se finalizó el trámite para agrupar todas las fincas en una sola y tampoco se registraron a nombre del Consistorio. «Lamentablemente, esto es algo muy normal en la administración pública, lo que genera muchos problemas», agrega el concejal.

Inmueble municipal situado en la calle Diego Crosa, en el viario del barranco de Santos, en Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Uso

Éste destaca que desde el área municipal de Patrimonio se ha resuelto un tema histórico. «Este edificio está vacío desde que se construyó porque, formalmente o legalmente, no pertenecía al Ayuntamiento de Santa Cruz. A partir de ahora, y gracias a la depuración jurídica del inventario municipal, ya podremos intervenir en él y darle, por fin, un uso, que debemos determinar», apunta el también edil responsable del área de Infraestructuras.

El inventario municipal de la capital cuenta, en la actualidad, con 4.482 bienes registrados

Durante todos estos años, se han barajado distintas posibilidades para darle una utilidad a esta construcción, aunque ninguna se pudo convertir en realidad porque el local del barranco de Santos no formaba parte del inventario municipal. Por ejemplo, en 2018, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento chicharrero y el Cabildo de Tenerife negociaron convertir el edificio en un centro digital, con los deportes electrónicos como protagonistas. También se propuso en su momento transformarlo en un centro sociocultural. Incluso, varias asociaciones de vecinos del centro de la ciudad han planteado recientemente, «para mejorar la atención a las personas sin hogar» en Santa Cruz, que se convierta en un albergue.

Pero será el Ayuntamiento el que decida qué uso tendrá finalmente el ‘mamotreto’ del barranco de Santos, un inmueble que ha permanecido en tierra de nadie durante 15 años. «Fue construido como una dotación pública dentro del viario del barranco de Santos, y eso es lo que será, una dotación pública, para la que, insisto, tendremos que definir ahora el uso».

Características

El inmueble tiene tres niveles, con unas superficies construidas de 1.073 metros cuadrados, 697 y 147, respectivamente. Los niveles 0 y 1 forman el semisótano y el 2 se encuentra a nivel de calle. El edificio del barranco de Santos está rodeado por una explanada, que tampoco tiene uso alguno y que está completamente abandonada.

Parque de Las Mesas

Además del local de la calle Diego Crosa, y según apunta el concejal de Patrimonio, la depuración jurídica del inventario, que «aún no ha finalizado», también ha permitido ya registrar a nombre del Consistorio chicharrero el área recreativa del Parque de Las Mesas, que, sorprendentemente, tampoco estaba recogida como propiedad municipal. «Además, hemos identificado las casas que se perdieron en la riada de 2002», agrega Javier Rivero.

Depuración

El edil de Patrimonio informa de que se lleva trabajando en la investigación y depuración del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Santa Cruz desde hace más de dos años. Esta tarea fue encomendada a la empresa ATM Grupo Maggioli, por un importe de 209.000 euros, tras el correspondiente procedimiento de licitación. En concreto, se contrató un servicio de investigación, identificación, comprobación, revisión, actualización y valoración de todos los bienes que «estén o deban estar contenidos en el inventario del patrimonio municipal».

La Junta de Gobierno del Consistorio chicharrero ya ha dado el visto bueno al informe relativo a la segunda fase del procedimiento, que incluye, fundamentalmente, las propuestas de altas, bajas y modificaciones del Inventario Municipal de Bienes y Derechos. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, asegura que con este trabajo, la capital chicharrera se convierte en un referente en Canarias por su proceso de actualización patrimonial, que «permitirá un conocimiento exhaustivo de todas las propiedades municipales». La previsión es que toda la depuración esté acabada en 2026.

Durante las primeras fases de la depuración del inventario, se detectaron 28.000 incidencias, como errores de dirección o coordenadas

«Ya hemos dado un paso clave que nos permite entrar en la última fase de este proceso, destinado a mejorar la fiabilidad y exactitud del registro patrimonial del Consistorio capitalino», apuntó el regidor. Esa última fase consistirá en la ejecución efectiva de las altas y bajas que propone el documento, «consolidando un inventario más fiable, transparente y útil para la gestión pública».

Datos

El inventario municipal de Santa Cruz cuenta, en la actualidad, con 4.482 bienes registrados, distribuidos en dominio público (3.801), patrimonial (672) y patrimonio público del Suelo (9). Durante este proceso de investigación, y según lo indica el edil de Patrimonio, se detectaron 28.000 incidencias que fueron objeto de depuración y verificación, como errores en direcciones o coordenadas. «Por ello, el trabajo ha incluido el cruce de información con la Gerencia Municipal de Urbanismo, para incorporar datos sobre expropiaciones y urbanizaciones, y con la empresa pública Viviendas Municipales, que aportó la información de la Oficina 31M, relativa a las operaciones derivadas de la riada del 31 de marzo de 2002».

«Con este trabajo, estamos haciendo algo que hasta ahora no se había logrado, que era disponer de una radiografía completa, actualizada y jurídicamente depurada del patrimonio municipal. Santa Cruz de Tenerife se sitúa ahora como ejemplo en materia de gestión patrimonial pública», asevera el concejal Javier Rivero.