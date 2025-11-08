Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife tendrá un Reglamento de Atención Ciudadana, con el que, por primera vez, el Ayuntamiento sancionará las conductas inadecuadas o incívicas, las faltas de respeto y los comentarios groseros, por parte de los usuarios, en las oficinas municipales. El Consistorio chicharrero ha abierto un nuevo periodo de información pública de este documento tras reducir y concretar, a raíz de las alegaciones presentadas en el primer proceso participativo de consulta, las cuantías de las multas establecidas en el texto aprobado inicialmente. De esta forma, el reglamento que se propone para su aprobación definitiva recoge sanciones de entre 30 y 1.000 euros, en lugar de hasta 3.000 euros.

Además de implantar un régimen sancionador para proteger a los trabajadores del Ayuntamiento, esta norma, a través de sus 28 artículos, establece los derechos y obligaciones de la ciudadanía y del personal municipal; las características de la atención ciudadana, así como las modalidades existentes y un sistema de gestión de calidad; y la información que se debe suministrar a la población, entre otros aspectos. Con esta nueva normativa, el Servicio de Atención a la Ciudadanía y Demarcación Territorial pretende garantizar una atención de calidad a la población.

Según el anuncio publicado este viernes, 7 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, este segundo periodo de información pública y "audiencia a las personas interesadas" se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de noviembre. El contenido completo de la norma se encuentra publicado en el citado anuncio. En éste, el Consistorio capitalino explica que, tras la resolución de las alegaciones que se presentaron en la primera consulta pública, que tuvo lugar entre febrero y marzo, se han introducido "modificaciones importantes" en el texto, principalmente, la reformulación íntegra del título relativo al régimen sancionador. Por ello, continúa la Corporación local, se considera necesario abrir otro proceso de participación ciudadana, para que "se remitan cuantas sugerencias o comentarios se estimen oportunos".

Régimen sancionador

El nuevo régimen sancionador establece multas de entre 30 y 500 euros para las infracciones leves. Éstas son no atender a las indicaciones del personal municipal, "obstaculizando o dificultando el acceso a la atención ciudadana a otras personas", y las "faltas de respeto" hacia el personal municipal o hacia cualquier otra persona que se encuentre en la dependencia municipal. "Se considerará como tales los comportamientos, actitudes o comentarios groseros, desconsiderados o insultantes que ignoren la dignidad, los sentimientos o los derechos de otras personas, o que incumplan las normas sociales o valores establecidos". En el documento aprobado inicialmente se indicaba que estas infracciones se sancionarían con multas de hasta 750 euros y no se especificaban las "faltas de respeto".

En la propuesta final, las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 501 y 800 euros, en lugar de hasta 1.500 euros. Entre estas se encuentran los actos de deterioro grave de las instalaciones municipales y de sus elementos, sean muebles o inmuebles; amenazar al personal municipal o a cualquier persona que se encuentre en las dependencias municipales, y la realización de actos que alteren o perturben el normal funcionamiento de las oficinas del Ayuntamiento.

Para las infracciones muy graves se establecen multas de entre 801 y 1.000 euros, en lugar de hasta 3.000 euros. Entre éstas se encuentran los actos de deterioro muy graves, como destrozos o conductas vandálicas en las instalaciones municipales; agredir físicamente al personal municipal y a los demás usuarios y acompañantes; y "cualesquiera conductas que supongan un desprecio a la integridad o a la dignidad de las personas, tales como comportamientos degradantes, vejatorios o humillantes, así como comportamientos agresivos que supongan un riesgo para el personal municipal y resto de usuarios, o impidan u obstaculicen gravemente la atención ciudadana en las dependencias".

Sin perjuicio del régimen sancionador previsto, el incumplimiento de los deberes establecidos en el reglamento, cuando atente contra la dignidad de los trabajadores y resto de usuarios, o contra la integridad del patrimonio municipal, podrá suponer también la denegación de acceso a las oficinas municipales.

Caractertísticas de la atención ciudadana

Según este reglamento, la atención ciudadana en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se regirá, con carácter general, por los principios de integridad, multicanalidad, accesibilidad y facilidad de uso, claridad y proximidad a la ciudadanía, igualdad y no discriminación en el acceso a la información, personalización y proactividad en la atención, confidencialidad y respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, participación y mejora continua, y corresponsabilidad de todas las estructuras administrativas.

Funciones

Entre las funciones de la atención ciudadana se encuentran las de proporcionar a la ciudadanía información administrativa general, así como asesoramiento, asistencia e información especializada; orientar y proporcionar información administrativa particular; orientar y asesorar en la cumplimentación de documentos, impresos y formularios; realizar las funciones de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, y recibir las quejas y reclamaciones por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que los usuarios observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. La atención ciudadana se prestará a través de varias modalidades: electrónica, presencial y telefónica.

Derechos y obligaciones de la ciudadanía

Los ciudadanos tienen derecho, según se indica en esta nueva norma municipal, a ser atendidos en el menor tiempo posible; a ser tratados con respeto, consideración, en condiciones de igualdad e imparcialidad y sin discriminación; a elegir la modalidad de atención para relacionarse con la administración; a recibir la información, orientación o gestión solicitada,y a presentar sugerencias y quejas, entre otros. En cuanto a las obligaciones, los usuarios deben respetar los horarios y funcionamiento de los servicios, ser puntuales, respetar las normas de las oficinas municipales, tratar con respeto al personal municipal, utilizar los servicios públicos de forma adecuada y diligente, y cumplir "en todo momento" las normas de salubridad que se determinen en cada uno de los centros de atención al público municipales.